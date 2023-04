„Gute Nacht Österreich“ am 21. April in ORF 1: Landtagswahl, Parteivorsitz, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Autogipfel

Peter Klien begrüßt Kabarettist Bernhard Murg als „Gute Nacht Österreich“-Außenreporter

Wien (OTS) - Und wieder steht ein spannendes Politwochenende bevor. Salzburg wählt einen neuen Landtag und laut Prognosen ist nur eines sicher: Nichts! „Gute Nacht Österreich“ analysiert am Freitag, dem 21. April 2023, um 23.25 Uhr in ORF 1 die Strategien der Parteien im Kampf um die Gunst der Wähler/innen.

Für die drei Anwärter/innen auf den Posten des SPÖ-Bundesparteivorsitzes gilt es derzeit, die Parteibasis von ihren Visionen zu überzeugen. Peter Klien wollte aus erster Hand erfahren, wie es da zugeht.

„Unser Geld für unsere Leut’“ hat der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek einmal gesagt. Ob seine Grazer Parteifreunde das zu wörtlich genommen haben, steht derzeit im Fokus von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Dabei geht es um rund 1,8 Millionen Euro an Klubgeld, das veruntreut worden sein könnte. Was genau dahinter steckt, beleuchtet Peter Klien ebenfalls in „Gute Nacht Österreich“.

Vom Ballhausplatz in Wien meldet sich der Kabarettist Bernhard Murg. Als „Gute Nacht Österreich“-Außenreporter Walter Pflanzl liefert er einen Bericht vom vieldiskutierten Autogipfel, zu dem Bundeskanzler Karl Nehammer diese Woche geladen hat.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at