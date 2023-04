Grüne/Hammer: Förderaktion für Sonnenstrom ist voller Erfolg

Mehrwehrtsteuerbefreiung aufgrund der hohen Nachfrage für kleine Anlagen nächster notwendiger Schritt

Wien (OTS) - „In den letzten Wochen haben so viele Menschen wie noch nie eine Förderung für den Bau einer Sonnenstromanlage beantragt. Dank einem Rekordbudget von 323 Millionen Euro erhalten nun alle privaten Antragsteller:innen Unterstützung, selbst wenn der Bau bereits begonnen hat. Mit dieser Maßnahme reagieren wir auf den bisher beispiellosen Andrang im letzten Jahr und unterstützen über 90.000 Haushalte dabei, ihren Beitrag zur Energiewende zu leisten", erklärt Lukas Hammer, Energiesprecher der Grünen.

Für 2023 stellt die Bundesregierung aufgrund des enormen Interesses ein Rekordbudget von rund 600 Millionen Euro für die Photovoltaik-Förderung bereit. Dies übertrifft das Förderbudget der vergangenen Jahre vor der Regierungsbeteiligung der Grünen um mehr als das Fünzehnfache.

„Mit diesem gewaltigen Förderbudget und einem hohen Aufwand werden wir in der Lage sein, alle Förderanträge von Privatpersonen positiv zu bearbeiten. Künftig sollten wir jedoch einen anderen Weg für kleine Anlagen einschlagen und die Mehrwertsteuer für kleinere Photovoltaikanlagen abschaffen. Diesen Vorschlag haben wir dem dafür zuständigen Finanzminister bereits gemacht", sagt Hammer. In Deutschland wurde dieser Schritt bereits Anfang dieses Jahres vollzogen. Die hohe Anzahl an Förderanträgen macht eine Weiterentwicklung des Fördersystems auch in Österreich notwendig.

„Wenn wir die Mehrwertsteuer für private Käufer:innen auf Null setzen, schaffen wir eine einfache finanzielle Unterstützung für alle, die Teil der Energiewende sein wollen. Dadurch könnte ohne Antrag eine automatische und garantierte Förderung für jede:n Bürger:in ermöglicht werden. Das dadurch frei werdende Budget könnte für besonders große oder innovative Anlagen mit erhöhtem Förderbedarf eingesetzt werden, anstatt für zehntausende Kleinanlagen“, hält der Energiesprecher fest.

