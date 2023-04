VP-Klika ad Bädertarife: Stadtregierung belastet die Bürgerinnen und Bürger

Badespaß im Sommer zunehmend teurer - Rot-pinke Belastungspolitik setzt sich fort

Wien (OTS) - „Die Stadtregierung macht den Menschen das Leben immer teurer. So nun auch beim Sprung ins kühle Nass“, so die Bädersprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Julia Klika, angesichts der heutigen Berichterstattung.

So werden die zahlreichen Besucher bei der in Kürze startenden Freibadsaison mit einer Tarifanhebung von 13 Prozent konfrontiert. „Obwohl die aktuelle Teuerungswelle die Menschen in unserer Stadt in enormer Weise trifft, tut die Stadtregierung nichts dagegen, diese im eigenen Bereich abzufedern“, so Klika weiter.

Der Bevölkerung sollte aber die Entlastung zukommen, die sie auch verdient. „Das Verhalten der Stadtregierung zeigt jedoch, dass man die Lebensrealität mittlerweile völlig aus den Augen verloren hat“, so Klika abschließend.

