Wiener Sozialpartner erspielten 20.000 Euro für Licht ins Dunkel

1. Ludwig-Ruck-Tischfußball-Turnier im Rathauskeller. Wiener Sozialpartner wuzzelten für den guten Zweck

Wien (OTS) - Nicht nur auf dem grünen Rasen rollt der Ball für den guten Zweck. Auch beim Wuzzeln zeigten die Wiener Sozialpartner beste Motivation. Ist das Ludwig-Ruck-Benefizfußball-Turnier längst Tradition in Wien, ging gestern, Mittwoch, erstmalig eine Tischfußball-Variante im Wiener Rathauskeller über die Bühne.

Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien: „Augenmaß, Feingefühl und Zusammenhalt sind nicht nur beim Tischfußball, sondern auch in der Politik wichtige Eigenschaften – in Wien beweisen wir das gemeinsam mit den Sozialpartnern jeden Tag. Von daher freut es mich ganz besonders, diese gute Zusammenarbeit an den Wuzzler-Tischen fortzuführen und damit einem guten Zweck zu dienen.“

Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien: „In Wien spielen die Sozialpartner immer wieder sehr erfolgreich zusammen – diesmal an den Tischfußball-Griffen. Ich freu mich sehr, dass wir gemeinsam etwas für Menschen tun können, die es im Leben sehr schwer haben. Herzlichen Dank an alle, die mitgespielt und mitgespendet haben.“

Alle Wiener Sozialpartner - von der Arbeiterkammer, Ärztekammer über Landwirtschaftskammer und Gewerkschaft bis zu Stadt Wien und WK Wien - stellten 40 Zweier-Teams. Außerdem mit dabei war die Landespolizeidirektion für Wien. Wobei auch jede Menge prominente Vertreterinnen und Vertreter an den Wuzzel-Griffen drehten: U.a. AK-Präsidentin Renate Anderl, der seit gestern neue Wiener Landwirtschaftskammer-Präsident Norbert Walter und sein Vorgänger Franz Windisch, ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann, die Vizepräsidenten der Ärztekammer für Wien, Stefan Ferenci und Erik Randall Huber, GPA-Vorsitzende Barbara Teiber, Bau-Holz-Gewerkschaftsvorsitzender Josef Muchitsch. Die Gastgeber, Bürgermeister Ludwig und WK Wien-Präsident Ruck, ließen es sich nicht nehmen, ein gemeinsames Team zu bilden.

Am Ende des Abends standen jede Menge Tore und 20.000 Euro für die Aktion Licht ins Dunkel zu Buche. Damit wird eine alleinerziehende Mutter aus Wien und ihr zweijähriger Sohn unterstützt. Dieser ist mit Trisomie 21 und einer Unterbrechung der Speiseröhre auf die Welt gekommen. Mit dem Erlös des Ludwig-Ruck-Tischfußball-Turniers werden wichtige Therapien finanziert. Den Scheck übernahm Licht in Dunkel-Geschäftsführer Mario Thaler.

