Psychotherapie im Gespräch: „Vom Homo Sapiens zum Phono Sapiens“

Ein Vortrag von Dr. Oliver Scheibenbogen und Lara-Andrea Vranek am 10. Mai 2023, 18:00 Uhr, bei der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, 1010 Wien

Wien (OTS) - Welche Auswirkungen hat ein exzessiver Smartphone-Gebrauch auf unsere Psyche und unser Sozialleben? Dies beleuchtet der Vortrag „Vom Homo Sapiens zum Phono Sapiens“ von Priv. Doz. Mag. Dr. Oliver Scheibenbogen, Klinischer und Gesundheitspsychologe am Anton Proksch Institut sowie stellvertretener Vorstand des Instituts für Sozialästhetik und psychische Gesundheit an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien.

„ Kaum eine technologische Innovation hat unser Leben so nachhaltig verändert wie das Smartphone - durch das ständige Tragen am Körper und die damit verbundene Omnipräsenz wurde es ein Teil unseres Selbst “, so Oliver Scheibenbogen.

Neue Zahlen belegen: Psychische Erkrankungen auf dem Vormarsch

Der Vortrag findet im Rahmen der Reihe „Psychotherapie im Gespräch“ der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze statt, die den unterschiedlichen Zugängen und Fragestellungen rund um die seelische Gesundheit einen öffentlichen Raum bietet. Denn die Zahlen sind alarmierend! Während 2018 noch 18% aller ÖsterreicherInnen unter einer psychischen Erkrankung litten[1], so belegen aktuelle Studien, dass 2023 bereits 23% der Bevölkerung zu jedem Zeitpunkt des Jahres an psychischen, krankheitswertigen Störungen leiden. Weiters erkranken etwa 40% der Bevölkerung mindestens einmal im Leben psychisch. [2], [3]

Trotzdem scheuen sich viele Menschen, therapeutische Begleitung in Anspruch zu nehmen.

„Psychotherapie im Gespräch“ will die Relevanz der psychischen Gesundheit aufzeigen. „ Mit der Gesprächsreihe möchten wir dazu beitragen, Psychotherapie bei psychischer Erkrankung oder auch psychotherapeutische Selbsterfahrung zu einem (noch) gesunden Zeitpunkt nicht als Tabu, sondern als Chance zu sehen “, so die Psychotherapeutin Lara-Andrea Vranek, die die Veranstaltungsreihe initiiert hat.

Ergänzend zu den Impulsvorträgen hochrangiger Experten findet jeweils ein Publikumsgespräch statt, welches die Möglichkeit bietet, individuelle Fragen zum Thema zu stellen.

Der nächste Termin:

mit Dr. Oliver Scheibenbogen und Lara-Andrea Vranek

Mittwoch, 10. Mai 2023, 18:00 Uhr,

bei der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Kärntner Straße 26/Eingang Marco-d‘Aviano-Gasse 1, 1010 Wien



Der Eintritt ist frei – um Anmeldung wird gebeten: Telefonisch unter (01) 996 80 92, per

E-Mail an gesellschaft @ oeggk.at oder direkt über die Website: www.oeggk.at/veranstaltungen

Über die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) blickt auf eine 130-jährige Geschichte zurück und widmet sich seit ihrer Gründung im Jahr 1893 dem Thema Gesundheit. Lange Zeit vor allem als Trägerin der Privatklinik Goldenes Kreuz bekannt, konzentriert sich die Gesellschaft heute als gemeinnütziger Verein auf Gesundheitsförderung und -prophylaxe. Unter dem Leitgedanken „Wir begleiten Sie durchs Leben – durch alle Lebensphasen und in allen Lebensbereichen.“ bietet die ÖGGK Gesundheitsangebote etwa im Bereich Ernährung oder Bewegung, Begünstigungen im medizinischen Bereich, Vorträge sowie Veranstaltungen im Kunst- und Kultursektor. www.oeggk.at

Datum: 10.05.2023, 18:00 Uhr

Ort: Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, Eingang Marco-d'Aviano-Gasse 1

Kärntner Str. 26/3, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.oeggk.at/veranstaltung/vom-homo-sapiens-zum-phono-sapiens/

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Mag. Miriam Eder, MA

PR & Kommunikation

01/ 996 80 92 – 40

eder @ oeggk.at

www.oeggk.at