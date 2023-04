„Was gibt es Neues?“ mit Gernot, Athanasiadis, Mittermeier, Malarina und Kristan am 21. April in ORF 1

Wien (OTS) - In „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 21. April 2023, um 22.40 Uhr in ORF 1 treibt Oliver Baier sein Rateteam zu sportlichen Höchstleistungen an, schließlich steht der „Vienna City Marathon“ vor der Tür. In diesem Zusammenhang rätseln Viktor Gernot, Caroline Athanasiadis, Michael Mittermeier, Malarina und Alex Kristan, worum es sich bei einem „Marathonloch“ handeln könnte.

Auch der gesuchte „Wetterstock“ führt zu bunten Ideenblüten beim Rateteam. Die Promifrage stellt in dieser Woche Kabarettist Gery Seidl: Er möchte wissen, was ein „Läuferdreieck“ ist.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at