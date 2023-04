Arbeiterkammer PK 26. 4.: Die AK ist gefragt!

Leistungsbilanz 2022: Über 2 Millionen Beratungen, fast 500 Mio. Euro für Mitglieder herausgeholt, 64.000 Rechtsvertretungen.

Wien (OTS) - 2.156.590 Beratungen haben die Arbeiterkammern österreichweit 2022 durchgeführt – also rund 41.500 Anfragen pro Woche oder 8.300 pro Tag. Die AK hat 64.000 Rechtsvertretungen übernommen und fast 500 Millionen Euro für die Mitglieder herausgeholt. Was in der Beratung die wichtigsten Themen waren, welche Fälle von der AK gelöst wurden, was die AK im Interesse der Arbeitnehmer:innen 2022 noch geleistet hat und was derzeit die AK Beratung und die Arbeit der AK dominiert, präsentieren Ihnen im Rahmen der AK Leistungsbilanz AK Präsidentin Renate Anderl und AK Direktorin Silvia Hruška-Frank.

Bitte merken Sie vor:

AK Pressekonferenz: Die AK ist gefragt!

AK Präsidentin Renate Anderl

AK Direktorin Silvia Hruška-Frank





Datum: 26.4.2023, 09:30 Uhr







ACHTUNG, die PK findet in der FAKTory statt.

Ort: FAKTory, Universitätsstraße 9, 1010 Wien





Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter www.arbeiterkammer.at/leistungsbilanz mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an Nani Kauer nani.kauer@akwien.at

Wir würden uns sehr freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.





Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Chef:in vom Dienst

+43 1 50165 12565

presse @ akwien.at

https://wien.arbeiterkammer.at