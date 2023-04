FH Technikum Wien: Summer School in der Heimat von Google, Apple und Co

FHTW und Wüstenrot ermöglichen vier Studierenden einen Sommer im Silicon Valley

Wien (OTS) - Zum zweiten Mal bringt die FH Technikum Wien vier Teilnehmer*innen zur "Silicon Valley Summer School" an der San José State University (Kalifornien, USA) – diesmal wird das Programm von Wüstenrot Technology finanziell unterstützt und findet von 26. Juni bis 21. Juli 2023 statt. Gemeinsam mit anderen Studierenden aus aller Welt erhalten die Teilnehmer*innen eine einmalige Chance, in die Heimat von Google, Apple und Co. einzutauchen.

Neben den Lectures im der eigentlichen Summer School gibt es ein Rahmenprogramm mit Unternehmensbesuchen und dem einen oder anderen touristischen Trip an den Wochenenden. Geplant sind Fahrten nach San Francisco und an die Stanford University. Anreise, Unterkunft und Teilnahme an der Summer School werden von der FH Technikum Wien gemeinsam mit Wüstenrot Technology finanziert.

„Den Spirit des Silicon Valley hautnah vor Ort zu erleben ist für unsere Studierenden ein ganz besonderes Erlebnis. Teilnehmer*innen aus dem Vorjahr berichteten davon, dass sie danach nicht nur mit mehr Wissen nach Österreich zurückkamen, sondern auch mit einer anderen Einstellung zu Innovation und Fortschritt“, so Florian Eckkrammer, Geschäftsführer der FH Technikum Wien.

Einblicke und Treffen mit Start-up-Expert*innen

Die Studierenden erhalten fünf Wochen lang vertiefende Einblicke rund um die Themen Produkt- und Dienstleistungsentwicklung sowie Marketing. Auf dem Terminplan der Summer School stehen außerdem Besuche von Einrichtungen wie Plug and Play Tech Center, Computer History Museum oder California Institute for Quantitative Biosciences (QB3), bei Unternehmen wie Apple, Google und Intel sowie Treffen mit Start-up-Expert*innen. Die Auswahl der Teilnehmer*innen erfolgte auf Basis von kreativ eingereichten Motivationsvideos und -schreiben. Bewerben konnten sich alle Bachelorstudierenden der FH Technikum Wien, die sich im 3. und 5. Semester befinden, sowie alle Masterstudierenden. Pro Fakultät darf sich ein*e Studierende*r über die Chance freuen.

„Wir freuen uns sehr, dass Wüstenrot dazu beitragen kann, einigen Studierenden der FH Technikum Wien Erfahrungen zu innovativem Design und Technologie im Herzen der globalen Innovation im Silicon Valley in Kalifornien zu ermöglichen. Diese internationale Erfahrung wird für spätere berufliche Tätigkeiten sehr hilfreich sein, dies hat auch in der aktuell stattfindenden Transformation der Wüstenrot Technology große Priorität“, so Christian Fuchs, Managing Director von Wüstenrot Technology.



Hier einige Details zum heurigen Programm:

https://www.sjsu.edu/igateways/programs/silicon-valley/



Druckfähige Bilder hier in der Cloud:

https://cloud.technikum-wien.at/s/Z8boCjLDLp7xQZT



Die FH Technikum Wien

Die FH Technikum Wien ist Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sie 15.000 Absolvent*innen hervorgebracht. Aktuell werden 4.500 Studierende in 28 Bachelor- und Master-Studiengängen zu Spitzenkräften für die Wirtschaft ausgebildet. https://www.technikum-wien.at





