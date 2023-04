„Bewusst gesund“ über Pollenschutz und neue Asthma-Therapiemöglichkeiten

Am 22. April um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 22. April 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Pollenschutz – Erholung fürs Immunsystem

Kaum ist die Birkenblüte zu Ende, geht es mit den Gräsern weiter – der Frühling ist eine besondere Herausforderung für Allergiker. Zusätzlich machen Erderwärmung und Umweltbelastung die Pollen tendenziell aggressiver und die Saison länger. Umso wichtiger ist es, dass Pollenallergiker ihre eigenen vier Wände zu einer Art „Safe Space“ – also zu einem Raum mit möglichst wenig Pollenbelastung – machen und so das Immunsystem wenigsten zweitweise entlasten. Dazu gibt es verschiedene Strategien, verrät Uwe Berger, Gründer des Europäischen Pollenwarndienstes in Österreich und seit seiner Jugend selbst schwerer Pollenallergiker. Gestaltung: Christian Kugler

Neue Asthma-Therapie

Rund fünf Prozent der Österreicherinnen und Österreicher leiden unter der chronischen Erkrankung der Atemwege. Die Lebenserwartung von gut behandelten Asthmatikern entspricht zwar derjenigen eines gesunden Menschen, jedoch sollten Betroffene ihren Lebensstil dementsprechend anpassen. Zusätzlich versprechen neue Therapiemöglichkeiten die gängigen Langzeittherapien mitsamt ihren Nebenwirkungen abzulösen. Reicht die Inhalationstherapie nicht, kommen bei schwerem Asthma Biologika statt zusätzlichem Kortison zum Einsatz. Damit kann das Risiko für Begleiterkrankungen wie Osteoporose, Diabetes und Bluthochdruck verhindert werden.

Kombinierter Eingriff nach Brustkrebs

Jährlich erkranken in Österreich mehr als 5.500 Frauen und ca. 60 Männer an Brustkrebs. Der Verlust der Brüste, Nebenwirkungen und Folgeerscheinungen der Therapien wie ein ausgeprägtes Lymphödem sind für die Patientinnen sehr belastend. Bei einem Lymphödem können eiweißreiche Flüssigkeit und Schlackenstoffe nicht ordnungsgemäß in das Gefäßsystem zurückgeführt werden, es kommt zu Schwellungen des Gewebes. Den Betroffenen stehen viele Behandlungsmethoden offen. Im Krankenhaus Göttlicher Heiland in Wien werden die Brustrekonstruktion und der lymphchirurgische Eingriff bei einer kombinierten Operation durchgeführt. Dabei arbeiten zwei Teams gleichzeitig, damit die Operation effizient und in einem Termin durchgeführt werden kann. Gestaltung: Andi Leitner

Bauchtanzen – mit Schwung zu mehr Gesundheit

Die Finger bewegen sich grazil, das Becken beschreibt kleinste Kreise und die Schritte sind elegant. Orientalischer Tanz ist von Kopf bis Fuß ein ideales Fitnesstraining. Bei entsprechender Choreografie wird nahezu die gesamte Muskulatur beansprucht. Das kann langfristig die Körperhaltung verbessern und trainiert die Beweglichkeit. Gestaltung:

Vroni Brix

Bewegung trotz Endoprothese

Österreich liegt mit jährlich ca. 36.000 endoprothetischen Eingriffen im internationalen Spitzenfeld. Mit dem Einsatz von künstlichen Gelenksprothesen sind meist die Schmerzen weg und Bewegung wieder möglich. Doch viele Betroffene sind sich unsicher, wie belastbar ihre Hüft- oder Knieprothese ist und welche Sportarten möglich sind. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn erklärt, wie man nach einer Operation wieder in Bewegung kommt und worauf beim Sport geachtet werden sollte.

