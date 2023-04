4. Wiener Bademanteltag am 2. Mai 2023 in der Therme Wien

Freier Eintritt für alle Besucher*innen, die ab 16.00 Uhr im Bademantel kommen

Wien (OTS/RK) - Bereits seit Mai 2018 setzt die Therme Wien, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, mit dem Wiener Bademanteltag ein Zeichen für ihre Gäste im Sinne der Entspannung und des Wohlbefindens. Der Bademantel steht für Erholung und Freizeit – weit entfernt vom Stress des Alltags. Am Dienstag, 2. Mai 2023, bringt die Therme Wien den Wiener Bademanteltag zum vierten Mal zurück, mit gratis Eintritt ab 16.00 Uhr für alle, die bereits im Bademantel zur Therme Wien kommen.

Im Bademantel zum exklusiven Gutscheinhef

Erstmals erhalten in diesem Jahr alle „Bademanteltag“-Gäste ein exklusives Gutscheinheft mit vielfältigen Vergünstigungen für zukünftige Thermenbesuche.

LeStoff Bademantel geschenkt

Zusätzlich zum gratis Eintritt ab 16.00 Uhr im Bademantel hat die Therme Wien noch ein weiteres Zuckerl für ihre Gäste. Anlässlich des 4. Wiener Bademanteltages erhalten alle Relax! Tagesurlauber*innen am 2. Mai 2023 (buchbar um 94 Euro pro Person, Reservierung unter https://shop.thermewien.at/resources/template/3350/? erforderlich) einen original LeStoff-Bademantel im Wert von 54,90 Euro als Geschenk. Diese werden im Relax-Bereich ausgestellt sein und können von den Gästen in Größe und Farbe individuell ausgesucht und bestellt werden. Sobald die vorbestellten Bademäntel verfügbar sind, werden sie postalisch an die Besitzer*innen zugestellt. Wer keinen Relax! Tagesurlaub gebucht hat, aber sich trotzdem mit einem neuen Bademantel verwöhnen möchte, erhält an diesem Tag 20 Prozent Ermäßigung auf alle lagernden Bademäntel im Thermenshop.

Der Wiener Bademanteltag endet um 22.00 Uhr, wenn die Therme Wien schließt. Badeschluss ist auch an diesem Tag um 21.40 Uhr. Weitere Infos zur Teilnahme am Wiener Bademanteltag unter https://www.thermewien.at/bademanteltag/

Hier geht es zum Video über den 4. Wiener Bademanteltag: https://www.youtube.com/watch?v=G2WisjIR_g4

