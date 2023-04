AVISO Foto- und Medientermin am 26. April 2023:

Twin City Liner begrüßt seinen 2-millionsten Gast

Wien (OTS/RK) - Ende März startete der Twin City Liner mit bis zu sechs Fahrten täglich in seine 18. Saison und bietet ab sofort noch mehr Komfort an Bord. Seit seiner ersten Fahrt im Jahr 2006 genossen zahlreiche Gäste Fahrten zwischen Wien und Bratislava sowie Eventfahrten nach Budapest. Nun ist es bald so weit: Der Schnellkatamaran kann seinen 2-millionsten Gast an Bord begrüßen.

Zur feierlichen Übergabe eines Gutscheins an den 2-millionsten Gast versammeln sich am Mittwoch, den 26. April 2023, Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer, die Central-Danube-Geschäftsführer Gerd Krämer und Franz Zarka sowie Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien Generaldirektor-Stellvertreter Reinhard Karl.

Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen!

Bitte merken Sie vor:

Datum: Mittwoch, 26. April 2023, 08:00 Uhr

Ort: Schiffstation Wien City, Franz-Josefs-Kai 2, Schwedenplatz/Kai, 1010 Wien

Um Anmeldung unter presse@wienholding.at wird gebeten

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!





Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Gatschnegg

Wien Holding – Konzernsprecher

Telefon: +43 1 408 25 69 21

Mobil: +43 664 82 68 216

E-Mail: w.gatschnegg @ wienholding.at

www.wienholding.at