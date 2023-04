Teilnahmerekord beim größten Informatik-Wettbewerb an Schulen in Österreich

Wien/Innsbruck (OTS) - Die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) organisiert jährlich in Kooperation mit der TU Wien den Wettbewerb Biber der Informatik an Österreichs Schulen. Ziel ist es, jungen Menschen von 8 bis 18 Jahren auf spielerische Weise problemlösungsorientiertes Denken näherzubringen.

Am 18. und 19. April wurden die besten Schüler*innen des Biber der Informatik Wettbewerbes von der OCG im TGM (Technisches Gewerbe Museum) in Wien und auf der Universität Innsbruck gefeiert. Mehr als 200 Kinder im Alter zwischen 8 und 18 Jahren aus 300 teilnehmenden Schulen waren eingeladen. In einer Videobotschaft bedankte sich Bundesministerin Leonore Gewessler bei der OCG für die alljährliche Organisation dieses Jugendwettbewerbes und betonte, wie wichtig es ist, dass Kinder heute digitale Kompetenzen erwerben.

„ Ob es z. B. um Lösungen in der Klimakrise geht, besseren Zugang zu Informationen oder mehr Inklusion: „Mit Know-how kann im Bereich der Digitalisierung viel in Bewegung gesetzt werden ”, so die Bundesministerin.

52 Länder - 3,1 Millionen Teilnehmer*innen weltweit - fast 45.000 aus Österreich

Univ. Prof. Dr. Gerald Futschek, der österreichische Vater des Wettbewerbes, sprach über die Anfänge der “Bebras Challenge” (Bebras = Biber auf Litauisch), die erstmalig 2004 von Litauen ausgetragen wurde. „Bereits 2007 fand in Österreich der Biber der Informatik unter der Leitung der TU Wien und der OCG statt, seither ist die Teilnehmer*innenzahl stetig gewachsen“, so Futschek. „ Die Bebras Challenge ist der weltweit größte Schulwettbewerb zu Informatik und Informatischem Denken. Er fördert das Interesse an Informatik und liefert vielfältige Impulse für den Unterricht, wie Aktualität und Vielfalt der Themen, Art der Fragestellungen oder Weiterverwendung in Lehr- und Lernmaterialien.“

„ Die Biber Aufgabenstellungen kommen aus allen Lebensbereichen und nicht immer sieht man gleich, dass es um Informatik geht. Heutzutage ist die Informatik überall, aber sie ist meist versteckt. Im Biber Wettbewerb habt ihr gezeigt, dass ihr informatisch – also logisch - denken könnt und dieses logische Denken, kann euch niemand mehr nehmen ”, so Futschek in seiner Rede an die Schüler*innen.

Ausgezeichnete Schüler*innen

Die Schüler*innen freuten sich über die Preise und darüber, unter den besten ihrer Altersstufe zu sein. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich gewinnen werde. Aber es freut mich umso mehr. Ich möchte auch beruflich etwas in dieser Richtung weitermachen“, so ein junges Mädchen.

Ausgezeichnete Schulen in Tulln, Villach und Wien

Auch die drei Biber Schulen mit den meisten Teilnehmer*innen am Wettbewerb wurden ausgezeichnet: Das BG und BRG Tulln (Direktorin Mag. Irene Schlager), BG und BRG St. Martin in Villach (Direktorin HRin Mag. Roswitha Errath) und das Polgargymnasium in Wien 22 (Direktorin Mag. Dr. Claudia Peltz) sind die drei erfolgreichsten von mehr als 300 teilnehmenden Schulen in Österreich. Alle drei Direktorinnen betonten, wie gut der Biber der Informatik in die Digitale Grundbildung passe. „ Uns ist es wichtig, dass die Kinder auf eine spielerische Art das problemlösungsorientierte Denken vermittelt bekommen. Danke an die OCG für diesen tollen Wettbewerb, den wir in der Schule fast flächendeckend anbieten “, waren sich die drei Direktorinnen einig.

Nach der feierlichen Verleihung fanden Workshops zu aktuellen IT-Themen statt - denn die Begeisterung für Informatik hört, einmal entfacht, nie mehr auf.

