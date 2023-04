Musik-Abend „Harp & Co.“ im Bezirksmuseum Floridsdorf

Wien (OTS/RK) - Der vielfältige Kammermusik-Zyklus „Transdanube 2023“ wird am Samstag, 22. April, mit einem stimmungsvollen Konzert im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) fortgeführt. Der Abend beginnt um 19.30 Uhr. Julia Moldovan (Harfe), Xinyim Zhang (Geige) und Gregor Urban (Klavier) interpretieren Werke der Klassik. Karten sind an der Kasse ab 19.00 Uhr zum Preis von 15 Euro erhältlich (Studierende: 10 Euro). Das Konzert hat den Titel „Harp & Co.“. Die jährliche Musik-Reihe „Transdanube“ wird durch den Bezirk unterstützt. Erteilung von Auskünften und Reservierungen via E-Mail: musik.urban@drei.at.

Verantwortlich für den umfangreichen Veranstaltungskalender des Museums ist der ehrenamtliche Leiter, Ferdinand Lesmeister. Für Informationen über künftige Kultur-Termine steht der freiwillig aktive Bezirkshistoriker unter der Telefonnummer 0664/55 66 973 zur Verfügung. Kontakt per E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.



Allgemeine Informationen:

Pianist Gregor Urban („Transdanube“): www.gregorurban.com

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/





