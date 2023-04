PVA Reha-Zentrum erhält QMV EasyLiving® Gütesiegel

Das Reha-Zentrum St. Radegund der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) erhält als erstes Reha-Zentrum das Gütesiegel für den Reifegrad 2 nach dem Qualitätsmanagementverfahren QMV EasyLiving®.

„Dieses Gütesiegel ist ein erfolgreicher Nachweis dafür, dass das Rehabilitationszentrum sehr hohe Qualitätsstandards und -anforderungen erfüllt und ist ein Garant dafür, dass sich die Patientinnen und Patienten auf eine hochwertige Betreuung und Behandlung in den Rehabilitationszentren der PVA verlassen können“, sagt Generaldirektor-Stellvertreterin Mag.a Canan Aytekin bei der feierlichen Urkundenverleihung im Reha-Zentrum St. Radegund der PVA. Bereits am 30. März 2023 hat das Reha-Zentrum die Konformitätsprüfung nach dem Reifegrad 2 durch die systemprüfende Stelle SystemCERT Zertifizierungsges.m.b.H. erfolgreich bestanden.

QMV EasyLiving® ist ein, von der PVA entwickeltes, ganzheitliches reha-spezifisches Qualitätsmanagementverfahren, das speziell auf die Bedürfnisse von Gesundheitseinrichtungen abgestimmt ist. Es dient zur patientenorientierten Leistungs- und Unternehmensoptimierung sowie zur Qualitäts- und Unternehmensentwicklung. Mit seinem stufenartigen Aufbau ist ein niederschwelliger Einstieg in das Qualitätsmanagement und dessen stetige Weiterentwicklung möglich. Drei Reifegrade zielen darauf ab, die Qualität schrittweise von einem re-aktiven Qualitätsverständnis zu einem pro-aktiven Gestalten und Erhalten von Qualität zu entwickeln, und vorausschauendes Handeln zu fördern. Mitarbeiter*innen aller Berufsgruppen werden aktiv eingebunden, wodurch ein Mehrwert für alle Interessensgruppen geschaffen wird. Patient*innen wie auch Mitarbeiter*innen können dadurch jederzeit Verbesserungen anregen, um Arbeitsabläufe kontinuierlich, gemäß den sich verändernden Bedürfnissen, anzupassen. Die Sicherheit und Betreuung der Patient*innen steht dabei immer an oberster Stelle und wird maßgeblich durch die Sicherstellung des erforderlichen „State of the Art“-Wissens und der Kompetenzen auf Seiten der Mitarbeiter*innen unterstützt. Die PVA als Eignerin des QMV EasyLiving® stellt dieses Verfahren unentgeltlich auch dem öffentlichen Markt zur Verfügung. Zahlreiche Gesundheitseinrichtungen setzen bereits auf dieses Verfahren, darunter alle Rehabilitationszentren der PVA und einige ihrer Vertragspartner.

