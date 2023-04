Warum tut sich HBM Polaschek mit der Forschung an Fachhochschulen so schwer?

Dringender Apell beim Forschungsforum der Österreichischen Fachhochschulen

Wien (OTS) - Die Teilnehmenden des 16. Forschungsforums der Fachhochschulen richteten sich gestern mit einem dringenden Appell an BM ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Polaschek. Hintergrund ist der vor Kurzem vom BMBWF veröffentliche Fachhochschul-Entwicklungs- und Finanzierungsplan, in dem die Verantwortung für die Forschung an die Fachhochschul-Erhalter delegiert wird, obwohl der Gesetzgeber im Fachhochschulgesetz eine Verantwortung des Bundes für Lehre und Forschung verankert hat. „Das BMBWF unter HBM Polaschek führt hier eine künstliche Aufgaben- bzw. Finanzierungstrennung durch. Das Gesetz sieht genau das Gegenteil vor, nämlich eine klare Verantwortung des BMBWF für Lehre und Forschung! Denn Lehre und Forschung sind an einer Hochschule als untrennbare Einheit zu verstehen. Eine qualitätsvolle Lehre auf Hochschulniveau ist ohne Forschung gar nicht möglich. Für die Sicherung dieser Qualität ist das BMBWF zuständig!“, so Ulrike Prommer, Präsidentin der FHK.

Mehr als 350 Teilnehmende richteten daher einen dringenden Appell direkt an HBM Polaschek, dem die unterfertigten Erklärungen nach der Veranstaltung übergeben werden.

Der Appel wörtlich:

Herr BM Polaschek, Sie sind auch Forschungsminister der Fachhochschulen!

Sehr geehrter Herr Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Polaschek!

Lehre und Forschung bilden für Forscher:innen an Fachhochschulen eine untrennbare Einheit.

Dem Begriff der „Lehre“ ist an Fachhochschulen jener der „Forschung“ immanent: Lehre ohne Forschung existiert nicht!

Forschung darf daher nicht von der Lehre losgelöst werden, weder inhaltlich noch finanziell.

DRINGENDER APPELL

Sie sind für die Lehre zuständig, damit sind Sie selbstverständlich auch für die Forschung an Fachhochschulen zuständig! Blenden Sie die Forschung nicht aus, Herr Minister, sondern stehen Sie zu Ihrer Verantwortung, insbesondere gegenüber den Nachwuchsforscher:innen der österreichischen Fachhochschulen und sorgen Sie für die notwendigen Rahmenbedingungen!

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Fachhochschul-Konferenz (FHK)

Mag. Kurt Koleznik

Generalsekretär

Tel. Nr.: 0664/42 44 294

E-Mail: kurt.koleznik @ fhk.ac.at

www.fhk.ac.at