Unvergessliche Urlaubsmomente im Herzen von Kärnten

Übernachtung inkludiert Erlebnis CARD mit rund 70 Erlebnis- und Mobilitätsangeboten

Villach (OTS) - Für einen Urlaub mit Mehrwert stehen die Gastgeber:innen der Urlaubsregion Villach – Faaker See – Ossiacher See im sonnigen Süden Österreichs. Wer bei ihnen zur Übernachtung einkehrt, darf sich für die Dauer des Aufenthaltes über eine ganz besondere Erlebnis CARD freuen. Sie sorgt für ein abwechslungsreiches und großteils kostenloses Wochenprogramm, bei dem geführte Touren, Schnupperkurse, Workshops und viele weitere Freizeitaktivitäten inkludiert sind. Ebenfalls zur Auswahl stehen vergünstigte Mobilitätsangebote, wie gratis-Fahrten mit der S-Bahn quer durch Kärnten und Touren mit Radbussen. Heuer neu: Ausgewählte Erlebnis CARD-Angebote speziell für Jugendliche, neue Radbus-Verbindungen ins Rosental sowie zusätzliche Familien-Specials während der Herbstferien.

Bereits beim Einchecken bei einem der teilnehmenden Gastgeber:innen der Urlaubsregion Villach – Faaker See – Ossiacher See wird der Grundstein für einen Urlaub voller unvergesslicher Urlaubserlebnisse gelegt. Mit dem Zimmerschlüssel erhalten die Gäste auch eine Erlebnis CARD überreicht, mit der es ein Leichtes ist, die Besonderheiten dieser Urlaubsregion im Herzen Kärntens und im Dreiländereck mit Italien und Slowenien umfassend kennenzulernen. Mit der attraktiven Gästekarte stehen mehr als 70 Erlebnisse und Angebote zur Auswahl, die einen Aktiv-Urlaub unvergessen machen. Das Programm orientiert sich an den Jahreszeiten (Frühling: bis 2. Juli; Sommer: 3. Juli bis 3. September; Herbst: 4. September bis 5. November) und bezieht die saisonalen Besonderheiten mit ein.

Zu den Höhepunkten im Frühlingsprogramm der Erlebnis CARD zählen u.a. ein Besuch der KärntenTherme in Warmbad-Villach (2 Stunden gratis ab 16 Uhr), ein Schnuppertraining im Klettergarten am Kanzianiberg, ein Alpaka-Spaziergang, eine Yoga-Einheit in einem alten Bergwerksstollen im Bleiberger Hochtal oder eine kulinarische Genusstour durch die Draustadt Villach. Wie im Frühling üblich, werden die ersten Runden mit dem Fahrrad gedreht. Mit einem kleinen Unkostenbeitrag (9 Euro) können praktische Radbusse genutzt werden, u.a. jener für den Alpe Adria Radweg ins benachbarte Tarvis in Italien.

Keine Sekunde Zeit für Langeweile lässt die Erlebnis CARD im Sommer. Das Spektrum ist bunt gemischt, reicht von Klettersteigen und Jungfischerkurs bis zu SUP-Yoga am Faaker See und geführten Motorrad-Touren. Besondere Highlights: Bergwetter-Workshop auf der Gerlitzen Alpe, Bachwandern in den Karawanken sowie die Besichtigung des architektonisch spektakulären Domenig Steinhauses am Ossiacher See. Absolut einzigartig ist der Zitrusgarten am Faaker See, wo mehr als 280 Zitronensorten entdeckt und diverse Produkte, die daraus entstehen, verkostet werden können.

Neu - Sommer-Specials für Jugendliche: Erstmals steht ein ausgewähltes Angebot speziell für Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren am Programm, bei dem die junge Generation mit Gleichaltrigen aufregende Urlaubserlebnisse sammeln und neue Freundinnen und Freunde kennenlernen kann. Zwischen 3. Juli und 3. September wartet von Montag bis Samstag ein vielfältiges Programm. Die Youngsters können je nach Wochentag zwischen Wasserski- & Wakeboard Kurs am Ossiacher See (Montag), Survival & Bushcraft Abenteuer am Faaker See (Dienstag), Stand-up-Paddeln am Faaker See (Mittwoch), Mountainbike-Schnuppertraining mit Fahrtechnikkurs in der areaone (Donnerstag), einer Explorer Tour auf der Gerlitzen Alpe (Freitag) und einem Besuch der ersten Waldachterbahn Österreichs im Kletterwald am Ossiacher See (Samstag) auswählen.

Der Herbst und so auch die Herbstferien sind eine besonders angenehme Zeit, die Urlaubsregion Villach – Faaker See – Ossiacher See zu entdecken. Das milde Klima an der Alpen Südseite sorgt dafür, dass Wandern und Radfahren für besondere Glücksmomente sorgen. Neu im heurigen Jahr ist, dass beliebte Freizeitaktivitäten für Familien, die bisher nur im Sommer im Rahmen der Erlebnis CARD angeboten wurden, nun auch während der Herbstferien am Programm stehen.

Besondere Erlebnisse im Rahmen der Erlebnis CARD versprechen u.a. eine Slow Food-Wanderung durch Arriach, eine Weinverkostung am Weingut Sternberg und eine Hüttenwanderung auf der Gerlitzen Alpe. Viele Pedalritter nutzen die Erlebnis CARD, um neue Routen zu erforschen. z. B. mittels Radbus entlang des Drauradweges, Alpe Adria Radweges oder Gailtal Radweges. Für herbstliche Wohlfühlmomente sorgen Besuche in der KärntenTherme oder im Thermal-Urquellbecken in Warmbad-Villach.

Kärntenweite Mobilitätsangebote: Mit der Erlebnis CARD geht es auf Entdeckungstour quer durch Kärnten: Kostenlos genutzt werden können die Radsprinter der ÖBB (exklusive Fahrradmitnahme) sowie sämtliche Kärntner S-Bahnen. Innerhalb der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See sorgen der Naturpark Dobratsch Bus, ausgewählte Postbus-Linien und die nostalgische Draufähre Lansach-Feffernitz für praktische, kostenlose Transfers. Von den Angeboten der Erlebnis CARD besonders gut angenommen werden die Radbusse (€ 9,00 p.P. mit Erlebnis CARD). Sie sind die idealen Verbindungen zu Alpe Adria Radweg, Drauradweg und Gailtal Radweg. Heuer brandneu ist z.B. der Radbus von Ferlach an den Ossiacher See. Er macht es möglich, dass Pedalritter 100 Kilometer am Drauradweg entlang cruisen können, ohne die Unterkunft zu wechseln.

Maximale Flexibilität: Bei den täglich angebotenen Programmpunkten ist keine Anmeldung erforderlich. Bei wöchentlich stattfindenden Programmpunkten ist aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl eine Voranmeldung notwendig (bis 12 Uhr am Vortag). Am besten über den Erlebnis-Shop - wer Hilfe bei der Anmeldung benötigt, erhält diese telefonisch (Tel +43 664 133 41 46) oder via Mail office@region-villach.at



Kärnten Card – grenzenlose Vielfalt: Für all jene, die noch mehr Abwechslung während ihres Urlaubs suchen: Eine ideale Ergänzung zur kostenlosen Erlebnis CARD der Region Villach ist die kärntenweit gültige Kärnten Card, die nicht weniger als 124 Ausflugsziele inkludiert und ab 52 Euro pro Woche erhältlich ist.

Alle Informationen zur Erlebnis Card und eine Programmübersicht finden Sie unter card.visitvillach.at

