Bulgarische Rose für den Volksgarten

Bulgarische Kinder pflanzten eine bulgarische Rose im Volksgarten als Symbol der Freundschaft zwischen Bulgarien und Österreich.

Wien/St.Pölten/Eisenstadt/Salzburg/Linz (OTS) - Die berühmte bulgarische Rose ist seit Mittwoch nun auch im Wiener Volksgarten zu sehen und zu bewundern: Die SchülerInnen der bulgarischen Schule „Prof. Ivan Schischmanov“ in Wien wollten ein Zeichen setzen und mit der duftenden Blume die Verbindung zwischen den Kulturen Bulgariens und Österreichs unterstreichen.

Viele der Kinder sind in Österreich geboren, haben aber auch eine tiefe Verbundenheit mit den Wurzeln ihrer bulgarischen Eltern. So ist die Idee entstanden, im wunderschönen Volksgarten eine bulgarische Rose einzupflanzen und die Patenschaft zu übernehmen: "Als Botschaft der Freundschaft, Liebe und gegenseitigem Verständnis und Symbol der wachsenden und blühenden kulturellen und wissenschaftlichen Bildungskooperation zwischen Bulgarien und Österreich", so die Direktorin der Schule Frau Salzitsa Grohmann.

Unterstützt wurden die Kinder von dem stellvertretenden Dienststellenleiter der Österreichischen Bundesgärten Herr Dipl.-HLFL-Ing. Gerd Koch und der Abteilungsleiterin Frau Michaela Rathbauer. Unter den Ehrengästen waren die außerordentliche und bevollmächtigte Botschafterin der Republik Bulgarien in der Republik Österreich Fr. Dessislava Naydenova-Gospodinova, der Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Europäische und internationale Angelegenheiten Peter Florianschütz, die Bezirksrätin und Europabeauftragte der Inneren Stadt Fr. Polina Vekova, sowie der Präsident der bulgarisch-österreichischen Gesellschaft und ehemaliger Botschafter Österreichs in Bulgarien Gerhard Reiweger.



Alle haben sich über einen bunten und duftenden Nachmittag gefreut, die Kinder der schulischen Volkstanzgruppe sorgten mit einer fröhlichen Tanzeinlage für tolle Stimmung.

