Boléro, Game of Thrones und Radetzkymarsch: AK lud 1.300 Lehrlinge zum Konzert ins Brucknerhaus

Linz (OTS) - Was haben Harry Potter und Georges Bizets „Torero Marsch“ gemeinsam? Sie waren Teil des bunten Programmes des „AK-Classics YOUNG“ am 19. April im Linzer Brucknerhaus. 1.300 Lehrlinge aus den verschiedensten Berufsschulen folgten der Einladung der Arbeiterkammer. Die Stücke wurden von der Philharmonie Salzburg und der Chefdirigentin Elisabeth Fuchs zum Besten gegeben.

„ Für viele Lehrlinge ist es schwer, den Zugang zu klassischen Kulturangeboten zu finden. Mit unserem Jugend-Konzert zu einem erschwinglichen Preis wollen wir die Türe zu klassischer Musik öffnen und ihnen zeigen, dass diese Art der Musik ganz und gar nicht verstaubt ist und vor allem live ein wunderbares Erlebnis sein kann “, sagt AK-Präsident Andreas Stangl und freut sich, dass das AK-Classics YOUNG nach drei Jahren Zwangspause endlich wieder stattfinden konnte.

Bei diesem Kulturangebot der AK handelt es sich um ein Konzerterlebnis speziell für Lehrlinge. Insgesamt 1.300 junge Menschen aus Berufsschulen in ganz Oberösterreich folgten der Einladung ins Brucknerhaus Linz. Das Programm von „AK-Classics YOUNG“ war ganz auf die Jugendlichen abgestimmt: Elisabeth Fuchs, Chefdirigentin der Philharmonie Salzburg, moderierte und dirigierte mit Witz und viel Schwung. Eröffnet wurde mit dem Soundtrack von „Game of Thrones“ und augenblicklich wurde es im Saal still. Es folgten Musikstücke aus verschiedenen Epochen und bekannten Filmen, wie Ravels berühmter „Boléro“, Bizets bekannter „Torero Marsch“ aus „Carmen“ sowie Auszüge aus „Harry Potter“.

Der Höhepunkt war der interaktive Teil, bei dem einige der Jugendlichen selbst auf der Bühne mit dem Orchester den Radetzky-Marsch spielten. Als krönenden Abschluss sangen alle gemeinsam aus Beethovens 9. Symphonie „Freude schöner Götterfunken“. Am Ende des Konzerts gab es tosenden Applaus und das eine oder andere Selfie mit den Musikern/-innen. Für viele der jungen Besucher/-innen war es ihre erste Erfahrung mit klassischer Musik.

