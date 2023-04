Huawei wurde zum vierten Mal als Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice für SD-WAN ausgezeichnet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei wurde kürzlich zum vierten Mal in Folge als "Gartner Peer Insights Customers Choice for SD-WAN" ausgezeichnet. Als einziger nicht-nordamerikanischer Anbieter, der diese Auszeichnung erhalten hat, wurde Huawei darüber hinaus von Gartner® als Customers' Choice für SD-WAN im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten und in Afrika ausgezeichnet. (*1)

Auf der Gartner Peer Insights-Plattform wurden mehr als 20 Anbieter von SD-WAN-Produkten bewertet. (*2) Kunden aus verschiedenen Branchen gaben Feedback zu SD-WAN-Produkten und Lösungen unter verschiedenen Gesichtspunkten, darunter Produktfunktionen, Bereitstellung und Betrieb, sowie Service-Support. Huawei belegte für sein SD-WAN den ersten Platz mit der höchsten Punktzahl von 5 und der höchsten Empfehlungsrate von 100% auf der Grundlage von 82 als Gartner Peer Insights anerkannten Bewertern.

Cao Tongqiang, Direktor der SD-WAN-Lösung von Huawei, sagte: „Es ist eine große Ehre, auch im Jahr 2023 als Gartner Peer Insights Customers' Choice für SD-WAN anerkannt zu werden. Ich möchte mich bei den Kunden für ihre Anerkennung von Huawei SD-WAN bedanken. In den letzten Jahren hat Huawei SD-WAN die Probleme und Anforderungen der Benutzer eingehend untersucht und kontinuierlich Innovationen entwickelt, um die Benutzererfahrung bei Multi-Cloud- und Multi-Branchen-Verbindungen zu verbessern. In Zukunft werden wir unsere Investitionen in Forschung und Entwicklung weiter erhöhen, um den Anwendern noch sicherere und intelligentere SD-WAN-Lösungen zu bieten."

Weitere Informationen über die SD-WAN-Lösung von Huawei finden Sie auf der SD-WAN-Website von Huawei.

Quelle:

https://www.gartner.com/reviews/market/sd-wan

Haftungsausschluss:

1. Die Gartner Peer Insights Customers' Choice stellen die subjektiven Meinungen einzelner Endbenutzerbewertungen, Ratings und Daten dar, die anhand einer dokumentierten Methodik angewendet wurden. Sie repräsentieren weder die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften, noch stellen sie eine Empfehlung dar.

2. Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner Endnutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen beruhen. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften dar. Gartner unterstützt keinen Anbieter, kein Produkt und keine Dienstleistung, die in diesem Inhalt dargestellt werden. Es gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diesen Inhalt, seine Genauigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Handels- und Dienstleistungsmarke. Gartner Peer Insights sind eine eingetragene Handelsmarke von Gartner, Inc. und/ oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

hwebgcomms @ huawei.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2057844/image_1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-wurde-zum-vierten-mal-als-gartner-peer-insights-customers-choice-fur-sd-wan-ausgezeichnet-301802075.html