"iHUMAN" ab 21. April 2023 in der ARTE-Mediathek arte.tv (FOTO)

Strasbourg (ots) - Aus Anlass der aktuellen Debatte um ChatGPT und die Rolle Künstlicher Intelligenz (KI) ist der Dokumentarfilm "iHUMAN" von Tonje Hessen Schei ab 21. April 2023 wieder in der ARTE-Mediathek arte.tv zu sehen.

Vor einigen Wochen machten über 1000 Wissenschaftler mit der Forderung nach einem Moratorium und einer Pause bei der Entwicklung von KI Schlagzeilen. Ausgelöst wurde dies durch die jüngste Veröffentlichung von ChatGPT-4, deren Auswirkungen wie ein regelrechter Tsunami sämtliche Bereiche der Gesellschaft, Kultur, Politik und Wirtschaft erreicht haben. Das Thema Künstliche Intelligenz ist mit seiner immensen Bedeutung im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit angekommen.

Das Mastermind hinter der ChatGPT-Technologie ist Ilya Sutskever, Mitgründer von OpenAI. In "iHUMAN" (ZDF, ARTE, UpNorth Film, Norwegen 2019, 96 Min.) steht er als einer der Experten im Mittelpunkt. Als Forschungsleiter bei Open AI ist er als Chefentwickler an der nächsten Version, ChatGPT-5, beteiligt, von der behauptet wird, sie ermögliche "AGI", eine Allgemeine Künstliche Intelligenz. Die Folgen einer solchen, die menschliche Intelligenz übersteigende Intelligenz, wären kaum absehbar und für viele Kritiker ein nicht mehr zu regulierender Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit.

"iHUMAN" folgt Ilya Sutskever und weiteren KI-Experten bei der Entwicklung der brisanten Technologie. Was sich bei der Erstausstrahlung des Films 2020 auf ARTE noch wie Science Fiction anfühlte, ist jetzt schon Realität. Der Film begibt sich auf die Spur der KI-Entwickler, ihrer Denkweise und ihrer Philosophie, ihrer Befürchtungen, aber auch der Hoffnungen, dass KI uns helfen könnte, die Probleme der Welt zu lösen.

