Taucher (SPÖ): Wien hat Energie – Investitionen in Millionenhöhe für noch mehr Lebensqualität und eine unabhängige Energiezukunft

Wien (OTS/SPW-K) - „Wir leben in einer Zeit der multiplen Krisen – Corona-Pandemie, Klimawandel, Krieg und damit verbunden massive Verwerfungen an den Energiemärkten, die die Preise in die Höhe treiben. Die Teuerung stellt uns alle vor große Herausforderungen. Um die Wiener:innen bestmöglich zu unterstützen, hat die Wiener Fortschrittskoalition Energieunterstützungs-Pakete in Millionenhöhe geschnürt. Die Energieunterstützung Plus bietet rasche Hilfe bei Energiekosten-Rückständen oder Mahnungen und unterstützt Haushalte mit bis zu 500 Euro. Der Wiener Energiebonus 22, der jetzt als Energiebonus 23 neu ausgerollt wird, unterstützt 650.000 Wiener Haushalte mit 200 Euro bzw. in Summe 400 Euro. Diese und viele weitere Maßnahmen setzt Wien, um auch in diesen schwierigen Zeiten Schulter an Schulter mit den Wiener:innen zu stehen“, sagt Josef Taucher, Vorsitzender des Rathausklubs und Energiesprecher der SPÖ Wien.

Trotz schwieriger Marktbedingungen und massiver Verwerfungen an den Energiemärkten hat Wien Energie im vergangenen Jahr wirtschaftlich erfolgreich gearbeitet. „Das zeigt, dass das Unternehmen auch in schwierigen Zeiten stabil und gut dasteht und, dass die Wiener:innen auf eine sichere Versorgung bauen können“, unterstreicht Taucher.

Der erfolgreiche Handel mit der Stromproduktion der Kraftwerke sowie den Speichergeschäften hat dazu geführt, dass Wien Energie im vergangenen Jahr dennoch Überschüsse erzielen konnte. Im Bereich der Endkund:innen hat Wien Energie im vergangenen Geschäftsjahr jedoch massive Verluste realisiert, erläutert Taucher. Und weiter: "In der größten Energiekrise unserer Zeit hat Wien Energie Verantwortung übernommen und tausende Neukund:innen aufgenommen, die von anderen Energieversorgern wegen hoher Energie-Einkaufspreise massenhaft vor die Türe gesetzt wurden. Das zeigt, dass sich die Wiener:innen auch in Krisenzeiten auf den heimischen Energieversorger verlassen können. In Wien wird niemand im Stich gelassen.“

Zwtl.: Millionen-Investitionen für eine sichere Energiezukunft

Um die Versorgung der Wiener:innen auch in Zukunft abzusichern und unabhängig von russischem Gas zu werden, investiert Wien Energie weiterhin in den Ausbau der Erneuerbaren sowie in neue Technologien. Alleine im Jahr 2023 investiert das Unternehmen 272 Mio. Euro in Klimaschutz-Projekte, darunter 16 Mio. Euro in den Ausbau der Geothermie, 36 Mio. für eine klimafreundliche Energieversorgung durch Großwärmepumpen, 60 Mio. Euro in den Ausbau von Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft, 95 Mio. in grüne Wasserstoff-Projekte sowie 50 Mio. in den Ausbau der Fernwärme. „Diese Investitionen in Millionenhöhe sind richtig und wichtig, um einerseits die Energieversorgung in Wien zukunftsfit zu gestalten und andererseits das Klimaziel, das sich Wien gesetzt hat, zu erreichen“, sagt Josef Taucher.

„Um Kund:innen weiter zu entlasten, wird es in einen Preisnachlass für Fernwärmekunden der Wien Energie geben. Das kündigte Stadtrat Peter Hanke unlängst an. Auch für Strom und Gas wird an einem Entlastungspaket gearbeitet“, so der SPÖ-Wien-Energiesprecher Josef Taucher weiter.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Mag.a Daniela Mantarliewa

Pressesprecherin des Klubvorsitzenden

+43 1 4000 81922

daniela.mantarliewa @ spw.at