AVISO: Bundeskanzler Nehammer besucht AVL List GmbH

Medientermine am 21. April 2023

Wien (OTS) - Am Freitag, den 21. April, besucht Bundeskanzler Karl Nehammer im Rahmen der Mobilitätswoche die AVL List GmbH. Der Grazer Technologiekonzern ist das weltweit größte Unternehmen für die Entwicklung von Antriebssystemen mit Verbrennungsmotoren, die mit e-fuels angetrieben werden. Es ist eines der weltweit führenden Mobilitäts-Technologieunternehmen für Entwicklung, Simulation und Testen in der Automobilindustrie und in anderen Branchen. Bei einem Firmenbesuch besichtigt der Bundeskanzler den Hauptsitz des Unternehmens. Im Anschluss finden Pressestatements des Bundeskanzlers, und des Vorsitzenden der Geschäftsführung der AVL, Prof. Helmut List statt.

Von Wien nach Graz und zurück bieten wir gerne einen Transfer an. Der Bus wird um 12.00 Uhr vom Ballhausplatz abfahren und gegen 18.30 Uhr dort wieder eintreffen.

Interessierte Medienschaffende bitten wir um vorherige Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 20. April um 15.00 Uhr unter federalpressservice@bka.gv.at. Geben Sie dabei bitte Ihren Namen, das Medium sowie Ihre Tätigkeit an und, ob Sie den Bus-Transfer in Anspruch nehmen möchten.

Bitte beachten Sie, dass das Fotografieren und Filmen abseits der unten angeführten Medienprogrammpunkte auf dem gesamten Firmengelände untersagt ist.

Termine für Medien:

12.00 Uhr

Abfahrt Shuttlebus vom Bundeskanzleramt zur AVL List GmbH

14.20 Uhr

Anmeldung und Empfang im BesucherInnenzentrum

14.50 Uhr

gemeinsame PRESSESTATEMENTS

FOTO- und FILMTERMIN

15.20 Uhr

Führung durch das Hydrogen & Fuel Cell Center

Ort: AVL List GmbH, Hans-List-Platz 1, 8020 Graz

Ca. 16.15 Uhr

Abfahrt Shuttlebus von der AVL List GmbH zurück zum Bundeskanzleramt (Ankunft um ca. 18.30 Uhr)



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

Bitte weisen Sie am Eingang Ihre Zutrittsberechtigung (Dauerzutrittskarte Bundeskanzleramt, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion) vor.

