200 JAHRE LOBMEYR: Post gratuliert mit Sonderbriefmarke zum Firmenjubiläum - Sonderpostamt am 20. April bei Lobmeyr

200 JAHRE LOBMEYR: Post gratuliert mit Sonderbriefmarke zum Firmenjubiläum

Zum 200.Jubiläum des Traditionsunternehmens Lobmeyr gibt die Österreichische Post eine Sonderbriefmarke aus der Serie „Klassische Markenzeichen“ heraus.





10:00–16:00 Uhr Sonderpostamt

13:00 Uhr Begrüßung und Briefmarkenpräsentation

Grußworte MMag. Markus Figl, Bezirksvorsteher

Präsentation der Sonderbriefmarke Patricia Liebermann, BA, MDes Leitung Philatelie, Österreichische Post AG

Im Anschluss Führung durch das Stammhaus Lobmeyr mit Andreas Rath, gf. Ges. LOBMEYR

J. & L. LOBMEYR

Kärntner Straße 26

1010 Wien



Zum 200sten Jubiläum von Lobmeyr hat die österreichische Post eine Sonderbriefmarke gestaltet, die eine österreichische Design-Ikone würdigt – das Trinkservice No. 238 „The Patrician“ von Josef Hoffmann. Mit der von ihm gegründeten Wiener Werkstätte hat Hoffmann der Moderne in Europa den Weg gebahnt. Während in anderen Ländern noch der Jugendstil oder „liberty style“ blühte, war er schon einen Schritt voraus und plante für den modernen Menschen des 20. Jahrhunderts.

So ist es nur gerecht, daß einer seiner wichtigsten Entwürfe die Sonderbriefmarke ziert, die Gläser stehen in wichtigen Sammlungen wie dem Museum of Modern Art, dem Cooper Hewitt Museum in New York, dem MAK in Köln und dem Wiener MAK. Und vor allem, ist es die am Meisten verbreitete Schöpfung von Josef Hoffmann, denn Lobmeyr fertigt das Service seit 1917 ununterbrochen, seither erfreut es viele Genießer auf der ganzen Welt!

Sonderbriefmarke nit limitierter Auflage

Der Entwurf für die Sonderbriefmarke stammt von Marion Füller. Bei einer Auflage von 180.000 Stück in Bögen zu 50 Stück beträgt die Nominale drei Euro. Der Ausgabetag ist der 20. April 2023. Zur offiziellen Ausgabe richtet die Österreichische Post ein Sonderpostamt am Lobmeyr Standort auf der Kärntner Straße 26 im 1. Wiener Gemeindebezirk ein. Neben dem Sonderpostamt ist die Sonderbriefmarke in allen Postfilialen, unter onlineshop.post.at und beim Sammler-Service der Österreichischen Post (Telefon: +43 577 67 – 95095; E-Mail: sammler-service @ post.at) erhältlich.

Datum: 20.04.2023, 13:00 Uhr

Ort: J. &. L. Lobmeyr

Kärntner Straße 26, 1010 Wien, Österreich

