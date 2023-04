Fischzucht als nachhaltige Kreislaufwirtschaft

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 29. April 2023 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Acht Kilogramm Fisch kommt bei Familie Österreicher jährlich auf den Tisch. Doch nur 7 Prozent davon sind derzeit aus österreichischer Produktion. Heimische Fischzucht wird daher immer wichtiger, wie der Trend zur Aquaponik zeigt. Das ist eine Technologie, bei der Fischzucht mit Pflanzenzucht in einem geschlossenen Kreislauf vereint wird. Auf kleinem Raum, nachhaltig und regional kommen die Indoor-Fisch-Gemüse-Farmen mit weniger Dünger und vergleichsweise geringem Wasserverbrauch aus. Bei Landwirtinnen und Landwirten, aber auch politisch ist es Ziel, bis 2027 die heimische Fischproduktion kräftig anzukurbeln, um den derzeitigen Importanteil von 93 Prozent drastisch zu reduzieren. „Land und Leute“ zeigt eine Reportage in einer der größten Aquaponikfarmen in Wien mit einem Ertrag von bis zu 40 Tonnen Fisch und Gemüse und in einer Aquaponikfischzucht in Kapelln in Niederösterreich. Dort gibt es auch Onlineseminare für Interessierte.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 29. April:

*Tierärztemangel schadet Landwirtschaft

Weil immer mehr Tierärzte für Nutztiere fehlen, befürchtet die Tierärztekammer Auswirkungen auf Tierwohl und Lebensmittelproduktion. Wir sehen uns Hintergründe und Lösungsansätze in Vorarlberg an.

*Holunderblüte trifft Balsamico

In der steirischen Ölmühle Hartlieb entstehen neben dem traditionellen Kernöl auch ungewöhnliche Kompositionen, wie Holunderblüten Balsamico oder Gurkenessig. Traditionelles Handwerk wird bewahrt und neu gedacht.

*Die Kraft der „Unkräuter“

Aus Giersch, Wegerich und Schafgarbe werden Tees, Naturkosmetika und Gewürze. Wie man diese Kräuter erkennt und welche besondere Kraft manches sogenannte Unkraut in sich birgt, zeigt „Kräuterhexe“ Carina Kohlert im niederösterreichischen Katzelsdorf.

*Ein Freilichtmuseum erwacht

Bevor das Freilichtmuseum Maria Saal in Kärnten in die Saison starten kann, braucht es viel Vorarbeit. „Land und Leute“ ist dabei, wenn Möbel, Gewänder, ja sogar ganze Häuser aus schützender Folie ausgepackt werden und die Bauerngärten aus dem Winterschlaf geholt werden.

