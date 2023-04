YPO ernennt Greg Murray zum Preisträger des Global Impact Award 2023

New York (ots/PRNewswire) - Heute gab die YPO, die globale Führungsgemeinschaft von mehr als 34.000 Führungskräften in 150 Ländern, bekannt, dass Greg Murray, der Mitbegründer und CEO von KOKO Networks, der Empfänger des Global Impact Award 2023 der Organisation ist. KOKO Networks ist ein in Kenia ansässiges Klima-Tech-Unternehmen, das die Abholzung der Wälder und die Kohlenstoffemissionen bekämpft, die durch die Verwendung von Holzkohle als Brennstoff zum Kochen in städtischen Haushalten verursacht werden.

Der YPO Global Impact Award ist die höchste Auszeichnung, die die YPO an seine Mitglieder vergibt, um deren Einfluss außerhalb der YPO zu würdigen und den nachhaltigen und skalierbaren Einfluss von CEOs zu feiern.

„Greg Murray und KOKO Networks ebnen mit ihrem innovativen Ansatz den Weg zur Bekämpfung der Abholzung und zur Verbesserung der Gesundheit der Kenianer und finden technologiebasierte Lösungen, die nicht nur der Umwelt, sondern auch Millionen von Verbrauchern zugute kommen", sagt Thayer Smith, CEO von YPO. „Er ist eine Inspiration innerhalb unserer YPO-Gemeinschaft und darüber hinaus."

Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) ist Holzkohle, der wichtigste Brennstoff zum Kochen im städtischen Raum Afrikas, die Hauptursache für die Abholzung der Wälder auf dem Kontinent. Die durch die Verbrennung von Holzkohle verursachte Luftverschmutzung in Innenräumen führt jedes Jahr zu Hunderttausenden von Todesfällen, vor allem bei Kindern unter 5 Jahren, durch Lungenentzündung und akute Atemwegsinfektionen. Diese Verschmutzung entspricht dem Einatmen des Rauchs von vier Schachteln Zigaretten pro Tag. Murray und seine Mitbegründer Sagun Saxena, Micael da Costa und Nicholas Stokes wollen dieses Problem durch die Entwicklung und Einführung eines neuen technologiebasierten Wirtschaftszweigs angehen, der die Länder schnell von der Holzkohleabhängigkeit befreien könnte.

Indem KOKO Verbrauchern eine überlegene Lösung bietet, die wesentlich kostengünstiger ist als Holzkohle, wächst das Unternehmen schnell; mehr als 10.000 neue Haushalte wechseln jede Woche zu seiner Plattform für saubere Brennstoffe und Kohlenstoffe. KOKO, das 1.800 Mitarbeiter in Ostafrika, Indien und Großbritannien beschäftigt, verwaltet ein Netz von mehr als 2.000 hochmodernen KOKO-Tankautomaten in Tante-Emma-Läden in einkommensschwachen Stadtvierteln, die es den Kunden ermöglichen, bequem und sicher an günstigen, sauberen Kraftstoff zu gelangen, der nur wenige Gehminuten von ihrem Zuhause entfernt ist. KOKO Fuel wird derzeit in Haushalten von über 3,5 Millionen Kenianern in sechs Städten verwendet, wodurch jedes Jahr mehr als 4 Millionen Tonnen an CO2-Emissionen reduziert und die Gesundheit der Familien vor durch die Luftverschmutzung in Innenräumen verursachten Krankheiten geschützt werden. Die Kohlenstoffeinnahmen werden über Kostensenkungen für KOKO Fuel mit den Haushalten geteilt, was ihn auch für die Ärmsten erschwinglich macht. KOKO Fuel ist nachhaltiges Bioethanol, das in Ostafrika aus Melasse, einem Nebenprodukt der Zuckerproduktion, produziert wird und landwirtschaftlichen Gemeinschaften ein höheres Einkommen verschafft.

Murray sagt: „Wir fühlen uns geehrt, den Global Impact Award 2023 der YPO zu erhalten. Vor zehn Jahren haben wir einen ehrgeizigen Plan zur Nutzung von Technologie, Infrastruktur und Kohlenstoffmärkten entwickelt, um die Energiewende und den Schutz der Wälder in einem Umfang und Tempo voranzutreiben, die Sinn machen. Wir stehen gerade erst am Anfang – es gibt über eine Milliarde Menschen in 60 einkommensschwachen Tropenwaldnationen, die auf Holzkohle angewiesen sind und unsere Netzwerke benötigen. Wir haben etwa 15 Jahre Zeit, um die Abholzung der Tropenwälder zu stoppen, und das funktioniert nur, wenn wir die Hauptursachen für die Nachfrage nach Rohstoffen bekämpfen und den Wäldern den nötigen Raum zur Regeneration geben. KOKO ist ein skalierbares neues Instrument in diesem Kampf."

Murray wurde aus den Preisträgern ausgewählt, die die Regionen der YPO auf der ganzen Welt repräsentieren.

Regionale Preisträger des YPO Global Impact Award:

Informationen zu YPO: Die YPO (Young Presidents' Organization) ist die globale Führungsgemeinschaft von mehr als 34.000 Führungskräften in 150 Ländern, die durch die gemeinsame Überzeugung verbunden sind, dass die Welt bessere Führungskräfte braucht und dass die Wirtschaft eine treibende Kraft für das Gute sein kann. Jedes unserer Mitglieder hat bereits in jungen Jahren einen bedeutende Führungserfolge erzielt. Sie leiten Unternehmen und Organisationen, die zusammen mehr als 22 Millionen Menschen rund um den Globus beschäftigen und einen Gesamtumsatz von über 9 Billionen US-Dollar erwirtschaften. YPO-Mitglieder kommen zusammen, um zu lernen und Ideen auszutauschen, damit sie in den Leben, den Unternehmen und den Gemeinschaften, auf die sie Einfluss ausüben, etwas bewirken können. Weitere Informationen finden Sie auf ypo.org.

Logo – https://mma.prnewswire. com/media/1065220/3992696/YPO_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ypo-ernennt-greg-murray-zum-preistrager-des-global-impact-award-2023-301801814.html

Rückfragen & Kontakt:

Angela Mers,

amers @ ypo.org,

+1 415 298 8534