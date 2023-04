CGTN: Das Yellow River Culture Forum konzentriert sich auf die Wiege der chinesischen Zivilisation

Peking (ots/PRNewswire) - Das Yellow River Culture Forum wurde am Dienstag in Dongying in der ostchinesischen Provinz Shandong eröffnet. Unter dem Motto „Promoting Yellow River Culture and Telling Yellow River Stories" (Die Kultur des Gelben Flusses fördern und Geschichten vom Gelben Fluss erzählen) führten Gäste und Vertreter aus China und Übersee eine Reihe von Gesprächen und Diskussionen zu diesen beiden Themen durch.

Während dieses Forums unterzeichneten neun Provinzen und Regionen entlang des Flusses eine Reihe von Kooperationsvereinbarungen, um die Kultur des Gelben Flusses zu fördern und zu vermitteln, den Austausch in den Bereichen Kultur und Tourismusentwicklung zu intensivieren und beim Schutz von Kulturdenkmälern zusammenzuarbeiten.

Der Vizepräsident der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften Gao Peiyong sagte in seiner Grundsatzrede, der Gelbe Fluss sei die Wurzel und Seele der chinesischen Nation. Der Schutz, das Erbe und die Förderung der Kultur des Gelben Flusses ist eine wichtige Aufgabe bei der Umsetzung der nationalen Strategie zum Schutz der Umwelt und der hochwertigen Entwicklung des Gelben Flusses.

„Die Geschichte der Verwaltung des Gelben Flusses ist der beste Ausdruck der Kultur des Gelben Flusses", sagte Li Qun, Direktor des Shandong Yellow River Administration Bureau.

Li sagte, dass die historischen Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Gelben Flusses, einschließlich des Hochwassermanagements und der Instandhaltung und Regulierung der Flussufer, den unbeugsamen Geist, die fleißige Natur und die Weisheit des chinesischen Volkes repräsentieren. Es zeige auch das kontinuierliche Erbe des chinesischen Kulturerbes, fügte er hinzu.

Yu Yunquan, Dekan der Academy of Contemporary China and World Studies, sprach über die internationale Verbreitung der Kultur des Gelben Flusses sowie über den Austausch und das gegenseitige Lernen zwischen den „großen Flusszivilisationen".

Yu rief dazu auf, qualitativ hochwertige Inhalte zur Kultur des Gelben Flusses international weiter zu fördern, einschließlich fremdsprachiger Übersetzungen chinesischer Texte, und den Nationalen Kulturpark des Gelben Flusses zu nutzen, damit Menschen aus aller Welt die Schönheit des Gelben Flusses mit allen fünf Sinnen erleben können.

Ein großes akademisches Projekt mit dem Titel „Overview of Yellow River Culture" (Überblick über die Kultur des Gelben Flusses) wurde ebenfalls auf diesem Forum vorgestellt. Diese von der Shandong Normal University organisierte und herausgegebene Buchreihe zeigt umfassend die Entwicklung und den Reichtum der Kultur des Gelben Flusses auf.

Neben den Podiumsdiskussionen hat das Forum für Gastvertreter eine Feldstudie über die Ökologie und Kultur des Gelben Flussdeltas organisiert.

Das Forum findet bis zum 19. April statt.

