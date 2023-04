Korosec: Notstand im Wiener Gesundheitsbereich weitet sich immer mehr aus

Schließung der neurochirurgischen Abteilung in der Klinik Donaustadt ist fatales Zeichen

Wien (OTS) - „Ein weiterer Tag und eine weitere Hiobsbotschaft aus dem Wiener Gesundheitsbereich. Der Notstand weitet sich immer mehr aus. Wie lange wird hier noch zugeschaut bis endlich tiefgreifende Maßnahmen ergriffen werden, um diese weitreichenden Probleme an der Wurzel zu packen?“, so die Gesundheitssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Ingrid Korosec in einer ersten Reaktion angesichts der aktuellen Meldungen.

So müsse die neurochirurgische Abteilung in der Klinik Donaustadt wegen des Pflegemangels in den nächsten Monaten temporär schließen. Etwas, was als ein Novum und präzedenzlos beschrieben wurde. Neben der drohenden Schließung der Notaufnahme in der Klinik Ottakring sei dies der nächste Fall im Sündenregister des Wiener Gesundheitsverbundes.

„Sowohl die Patientinnen und Patienten als auch das Personal dürfen nicht länger im Stich gelassen werden. Die bedrohliche Lage muss endlich ernstgenommen und vor allem auch der Wiener Gesundheitsverbund entsprechend reformiert werden“, so Korosec abschließend.

