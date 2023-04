SPÖ-Bundesparteivorsitz: „ORF III Spezial“-Sendungen mit Kandidatin und Kandidaten bei Lou Lorenz-Dittlbacher

Am 27. April (Andreas Babler), 4. Mai (Hans Peter Doskozil) und 5. Mai (Pamela Rendi-Wagner), jeweils um 20.15 Uhr – mit anschließender Analyse

Wien (OTS) - Am 24. April startet die SPÖ-Mitgliederbefragung darüber, wer künftig an der Spitze der Partei stehen soll. Zur Wahl stehen neben der amtierenden SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner auch der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler. ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher bittet die Kandidatin und die Kandidaten in drei Sondersendungen zum großen Einzelinterview.

Wofür steht die SPÖ im Jahr 2023? Wohin soll sich die Sozialdemokratie in Zeiten der multiplen Krise entwickeln? Und wie kann nach Jahren der internen Auseinandersetzungen die Einigkeit in der Partei wiederhergestellt werden? Diesen und weiteren Fragen stellen sich Andreas Babler am Donnerstag, dem 27. April, Hans Peter Doskozil am Donnerstag, dem 4. Mai, und Pamela Rendi-Wagner am Freitag, dem 5. Mai, jeweils um 20.15 Uhr in ORF III.

Anschließend: Die große Analyse des Interviews mit Unterstützerinnen und Unterstützern der drei Protagonisten sowie Politikbeobachterinnen und -beobachtern. Wer wird das Rennen im Dreikampf machen? Wer konnte überzeugen? Und wo liegen die größten thematischen Unterschiede? Darüber diskutieren Wolfgang Geier und Reiner Reitsamer mit ihren Gästen.

