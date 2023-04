Besuch der Präsidiale des Bundesrats in Madrid

BR-Präsident Kovacs: Weiterer Ausbau der bilateralen Beziehungen bringt Win-Win-Situation

Wien (PK) - In der Zeit von 16. bis 19. April fand ein Besuch der Präsidiale des Bundesrats in Madrid statt. Auf dem Programm standen unter anderem Treffen und Arbeitsgespräche mit der Präsidentin des Spanischen Abgeordnetenhauses Meritxell Batet Lamana, mit Spaniens Ministerin für den ökologischen Wandel, Teresa Ribera Rodriguez, mit dem Präsidenten des Spanischen Senats Ander Gil Garcia sowie mit Österreichs Botschafter in Spanien Enno Drofenik. Es fand auch ein reger Austausch mit Repräsentant:innen der Autonomen Gemeinschaft Madrid statt. "Im Mittelpunkt der Gespräche stand der weitere Ausbau der guten Zusammenarbeit in vielen Bereichen", so Bundesratspräsident Günter Kovacs.



Dies betreffe zum einen die Bereiche Wirtschaft und Investitionen. Das vorläufige Handelsvolumen zwischen Spanien und Österreich hat 2022 rund 5,8 Milliarden Euro betragen. "Ein ganz wesentliches Thema waren vor dem Hintergrund der Energiekrise Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien mit den Schwerpunkten Photovoltaik und Windkraft. Gerade in den Branchen Energietechnik und Infrastruktur bieten sich für österreichische Unternehmen gute Chancen - diese Potenziale gilt es zu nutzen", so Kovacs weiter. Der Bundesratspräsident verwies auch auf die Vorreiterrolle Österreichs bei der Nutzung erneuerbarer Energien, aktuell beispielhaft mit der Errichtung der größten Photovoltaik-Anlage Österreichs im burgenländischen Nickelsdorf. Bei den Arbeitsgesprächen in Madrid standen auch Entwicklungen und Projekte im Bereich Photovoltaik in Spanien im Mittelpunkt. Kovacs zeigt sich überzeugt: "Durch den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit ergibt sich eine Win-win-Situation für beide Länder."



Bei den Gesprächen mit den Repräsentantinnen und Repräsentanten der Autonomen Gemeinschaft Madrid gab es unter anderem einen Austausch über Sozial- und Gesundheitsthemen, wobei Kovacs auch das Thema Pflege, inhaltlicher Schwerpunkt seiner Bundesratspräsidentschaft, ansprach. Hier verwies er auf Maßnahmen und Anstrengungen der Bundesländer, wobei er beispielhaft auf das burgenländische Pflegemodell einging. Insgesamt seien der Besuch in Madrid und die Arbeitsgespräche mit den dortigen Repräsentantinnen und Repräsentanten sehr positiv verlaufen. "Dieser intensive bilaterale Austausch, dieses Miteinander ist für die Bewältigung der enormen Herausforderungen unserer Zeit von größter Bedeutung", so Kovacs abschließend. (Schluss) red

HINWEIS: Fotos von diesem Auslandsbesuch finden Sie im Webportal des Parlaments.



