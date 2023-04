ORF-III-Wochenhighlights: Auftakt für „Die Windsors und Österreich“, neue Ausgabe „Streitzeit“

Von 24. bis 30. April 2023

Wien (OTS) - „ORF III Themenmontag“ mit Neuproduktion „Bio – Noch leistbar?“

Der vierteilige „ORF III Themenmontag“ am 24. April startet mit der Neuproduktion „Bio – Noch leistbar?“ (20.15 Uhr). Bio-Produkte war immer schon teurer als konventionelle Ware, aber was bedeuten die aktuellen Preissteigerungen für die Konsumentinnen und Konsumenten? ORF III hat sich die Entwicklung angesehen und zeigt, wie man sich auch mit weniger Kaufkraft ökologische und gesunde Lebensmittel leisten kann. Anschließend folgen die Sendungen „Nelson Müllers Käse-Check“ (21.05 Uhr) sowie „Wie gut sind Spaghetti, Tortellini & Co.?“ (21.55 Uhr), ebenfalls mit Nelson Müller. Die Produktion „Die Wahrheit über Bio“ (22.45 Uhr) beschließt den „ORF III Themenmontag“.

Die britische Königsfamilie in zwei neuen Dokumentationen am „ORF III Kulturdienstag“

Anlässlich der Krönung Charles III. (6. Mai) steht der „ORF III Kulturdienstag“ ganz im Zeichen der britischen Königsfamilie. So präsentiert ORF III am 25. April die erste Folge des neuen ORF-III-Dokuzweiteilers: „Die Windsors und Österreich“ (20.15 Uhr). Der Film begibt sich auf eine Spurensuche der britischen Könige und ihrer Beziehung zum habsburgischen Österreich. Danach rekonstruiert das neue Porträt „Charles III. – Englands neuer König“ (21.05 Uhr) Charles’ Weg auf den Thron, beginnend bei seiner schwierigen Kindheit, über seine Militärlaufbahn und seine Ehe mit Lady Diana bis zu seinem Engagement für soziale Themen und Umweltschutz. Den royalen Abend beschließt die Produktion „Die vielen Gesichter der Queen“ um 21.55 Uhr.

Es ist wieder „Streitzeit“: „Von Picasso bis Spacey – Kann man das Werk vom Künstler trennen?“

Außerdem am „ORF III Kulturdienstag“: eine neue Ausgabe des Talkformats „Streitzeit“ (22.45 Uhr). Darf man Pablo Picassos Kunstwerke noch reinen Gewissens betrachten? Muss man den Fernseher abdrehen, wenn Kevin Spacey zu sehen ist? Darf man Filme, Musik oder Literatur lieben, aber ihre Erschaffer ablehnen? Zu diesen und weiteren Fragen diskutiert Peter Fässlacher mit seinen Gästen, u. a. mit Matthias Dusini, Leiter des Falter-Feuilleton, und Philosoph Konrad Paul Liessmann.

Doku-Highlights in „Heimat Österreich“ „Landleben“ und „Land der Berge“

„Heimat Österreich“ begibt sich mit der Neuproduktion „Der zahme Kaiser“ am Mittwoch, dem 26. April, um 20.15 Uhr in das Tiroler Kaisergebirge. Anschließend führt ORF III mit „Landleben“ „Durchs Wölzertal“, das sich nördlich durch die steirischen Alpen schmiegt. Danach steht „Landleben: Im Ötztal“ (21.55 Uhr) auf dem Programm:

Tausende Schafe überqueren am Beginn der Weidesaison die Ötztaler Alpen und werden aus Südtirol kommend auf die Ötztaler Weidegebiete getrieben. Am Donnerstag, dem 27. April, begibt sich die „Land der Berge“-Neuproduktion „Wandern über die Salzkammergutberge“ (20.15 Uhr) u.a. auf den Gaisberg, den ersten Berg der Osterhorngruppe. Das Plateau des Salzburger Gipfels auf knapp 1.300 Meter eröffnet weitreichende Ausblicke ins Alpenvorland.

Neue Folgen „MERYN am Montag“; „MERYNS sprechzimmer“ und „treffpunkt medizin“

Am Montag, dem 24. April, dreht sich bei „MERYN am Montag“ alles um das Thema „Nierenschwäche“ (18.45 Uhr). Mit der neuen Ausgabe des Medizinformats beleuchtet ORF III die Gefahren einer unbehandelten Niereninsuffizienz. Diese kann Organe schädigen, zu einer Harnvergiftung und sogar zum Tod führen. Am Mittwoch, dem 26. April, stellt eine neue Folge „MERYNS sprechzimmer“ die Frage: „Gesund rauchen – nur heiße Luft?“ (22.30 Uhr). Meist wird die E-Zigarette im Vergleich zu herkömmlichen Tabakwaren von vielen Menschen als harmloser bewertet – laut MedUni Wien ist der Konsum jedoch alles andere als unbedenklich. Danach beschließt die 90-minütige Doku „Nikotin – Droge mit Zukunft“ (23.20 Uhr) den Abend. Die „treffpunkt medizin“-Dokumentation deckt Mechanismen auf, mit deren Hilfe sich die Tabakindustrie seit Jahrzehnten Milliardengewinne sichert.

„Donnerstag Nacht“ mit „Die Tafelrunde“, „Kabarett im Turm“ und „Soundcheck Österreich“

In einer neuen Ausgabe der Satireshow „Die Tafelrunde“ (21.55 Uhr) arbeiten sich in der „Donnerstag Nacht“ einige der besten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes gewohnt satirisch an den Absurditäten in Politik, Wirtschaft und Kultur ab. Diesmal blickt Host Gerald Fleischhacker mit Andreas Vitásek, Omar Sarsam, Malarina und den Kernölamazonen auf die Geschehnisse des Monats zurück. Humorvoll geht es in „Kabarett im Turm“ weiter mit dem Programm „Aus jedem Dorf ein Hund“ (23.00 Uhr). Herbert Steinböck führt das Publikum auf einen unvergesslichen All-Inclusive-Urlaub – ein perfider Angriff auf die Lachmuskeln. Danach präsentiert Sonja Pikart in einer weiteren „Kabarett im Turm“-Folge ihr neues Programm „Ein Spatz, ein Wunsch, ein Volksaufstand“ (23.55 Uhr). Zum Abschluss des Abends präsentiert „Soundcheck Österreich“ (0.45 Uhr) die Band AZE, in deren Musik sich die Vorliebe der Bandmitgliederinnen zu RnB, Jazz, Hip-Hop, Pop und orientalischer Musik widerspiegelt.

„zeit.geschichte“ über Hitlers Frauen

Der „zeit.geschichte“-Abend am 29. April richtet seinen Fokus auf Hitlers Beziehungen zu Frauen. Zunächst beleuchtet die Dokumentation „Frauen unterm Hakenkreuz“ (20.15 Uhr) aus verschiedenen Perspektiven die Einbindung von Frauen in der Todesmaschinerie der Nazis und ihre aktive Mittäterinnenschaft, von der Einzeltat bis zur Beteiligung am Massenmord. Anschließend widmet sich ORF III Hitlers Lieblingsregisseurin „Leni Riefenstahl“ (21.50 Uhr). Die letzte „zeit.geschichte“ Dokumentation des Abends porträtiert „Eva Braun – Hitlers Frau“ (22.40). Anhand außergewöhnlicher Archivaufnahmen, viele davon von Braun selbst gedreht, gewähren Historiker/innen sowie Expertinnen und Experten einen bisher unbekannten Einblick in ihr kurzes Leben und ihre Beziehung zum „Führer“.

„Erlebnis Bühne matinee“ und „Erlebnis Bühne“

Am Sonntag, dem 30. April, ist „Das RSO bei den BBC Proms“ (8.25 Uhr) und damit zum ersten Mal zu Gast bei einem der bedeutendsten Festivals klassischer Musik weltweit. Neben Antonín Dvořáks 7. Symphonie ist auch die Auftragskomposition des RSO an die junge österreichische Komponistin Hannah Eisendle „Heliosis“ zu hören. Im Hauptabend präsentiert „Erlebnis Bühne“ den Liederabend „Jonas Kaufmann & Diana Damrau: Liebeslieder von Schumann bis Brahms“ (20.15 Uhr) aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins.

