SPÖ-Leichtfried zu Inflation: ÖVP und Grüne gescheitert!

Keine preisdämpfenden Maßnahmen, kein Mietpreisdeckel – Schaden für Bevölkerung und Wirtschaftsstandort

Wien (OTS/SK) - „Während die Inflation in Deutschland bei 7,4 und in der Eurozone bei 6,9 Prozent liegt, hat Österreich nach wie vor mit einem Rekordhoch von 9,2 Prozent zu kämpfen. Die negativen Zahlen für Österreich beweisen das Scheitern von ÖVP und Grüne. Andere Regierungen haben längst preisdämpfende Maßnahmen umgesetzt, das hat sich infolgedessen positiv auf die Teuerungsraten ausgewirkt. Die österreichische Bundesregierung lässt jedoch im Kampf für niedrigere Preise völlig aus. Fazit: Die hohe Inflation in unserer Republik ist zum guten Teil hausgemacht, weil die Regierung keinerlei Maßnahmen setzt, um Preise zu senken und damit die Inflation nachhaltig zu dämpfen“, bekräftigt der stv. SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried angesichts der März-Zahlen der Statistik Austria. ****

Hinzu komme, so Leichtfried, dass sich viele Unternehmen offenbar mittels übertriebener Preissteigerungen ein gehöriges Körberlgeld verdienen – und das auf Kosten der Österreicher*innen, die sich den normalen Wocheneinkauf kaum mehr leisten können. „Auch beim Preistreiber Mieten sind ÖVP und Grüne stur und lassen jede Gelegenheit verstreichen, einen Mietpreisdeckel einzuführen. Das zeigt, dass die österreichische Bundesregierung konsequent auf der Seite der Falschen steht“, kritisiert der stv. Klubvorsitzende der SPÖ.

„Österreich ist nach wie vor das Land mit der höchsten Teuerung in Westeuropa. Die Leidtragenden sind nicht nur die Menschen in Österreich, zumal sich die hohe Inflation auch negativ auf das Konsumverhalten auswirkt und somit dem Wirtschaftsstandort massiv schadet. Dieses Regierungsversagen wird und wurde quer durch alle Wirtschaftsprognosen bestätigt“, so Leichtfried abschließend. (Schluss) sr/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at