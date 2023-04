VPNÖ-Ebner: SPÖ ist in einen Chaosmodus gewechselt

St. Pölten (OTS) - „Die SPÖ in Niederösterreich bekämpft eine Regierung, in der sie selbst vertreten ist. Sie wollen gegen andere arbeiten statt für unser Land. Mittlerweile wurde von mehreren Seiten auch öffentlich bestätigt, dass diese gesamte Debatte von der SPÖ selbst angezettelt wurde. Damit ist die SPÖ endgültig in einen Chaosmodus gewechselt“, hält VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner zur heutigen Pressekonferenz von SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander fest.

