AVISO - Pressegespräch 24. April: Abschlussbericht GBH und Land Steiermark-Projekt „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“

6 Jahre aktiver Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping – GBH setzt Arbeit fort

Graz (OTS) - Vor 6 Jahren wurde das gemeinsame Projekt des Landes Steiermark und der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ gestartet. In unmittelbarer Grenznähe in Spielfeld werden slowenische KollegInnen aus den Branchen der Gewerkschaft Bau-Holz in ihrer Muttersprache beraten. Zusätzlicher Schwerpunkt war die Betreuung von entsendeten ArbeitnehmerInnen. Viele spektakuläre Lohn- und Sozialdumpingfälle konnten so aufgedeckt werden. Alleine schon deshalb wird die GBH das Projekt fortsetzen.

Im Rahmen des Pressegespräches werden ein Rückblick mit Daten, Zahlen und Fakten sowie besonders spektakuläre Fälle aus dem Projekt im Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping präsentiert.

Montag, 24. April, 10.00 Uhr, Ort: Presseclub Steiermark (Bürgergasse 2, 8010 Graz)

Ihre Gesprächspartner:

Projektleiter Andreas Linke, Landesgeschäftsführer GBH Steiermark

Abg. z. NR Josef Muchitsch, GBH-Bundesvorsitzender

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter thomas.trabi@gbh.at bzw. 0664 614 55 17.

