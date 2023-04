Gemälde-Schau „Farben des Wassers“ im Amtshaus 13

Wien (OTS/RK) - Werke des Malers Charles Pongracz sind von Donnerstag, 20. April, bis Mittwoch, 3. Mai, im „Großen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) in einer Bilder-Ausstellung mit dem Titel „Die Farben des Wassers. Behind Art and Music““ zu besichtigen. Die frei zugängliche Vernissage findet am Donnerstag, 20. April, statt und beginnt um 19.00 Uhr. Der Künstler nimmt an der Veranstaltung teil. Die Sopranistin Terez Illes umrahmt an dem Abend die Gemälde mit Liedern zum Thema „Wasser“ und wird am Flügel von Istvan Matyas begleitet. Einführende Worte sprechen Laszlo Sas und Csaba Sogor. Die Malereien-Schau ist Montag bis Freitag jeweils von 8.00 bis 15.00 Uhr geöffnet (Sperre: Montag, 1. Mai, Staatsfeiertag). Der Eintritt ist kostenlos.

Charles Pongracz zeigt Arbeiten, die allesamt im Zeichen des Wassers stehen. Den Ehrenschutz der Gemälde-Ausstellung hat die Bezirksvorsteherin von Hietzing, Silke Kobald, übernommen. Auskünfte über vielfältige Kultur-Termine im Amtsgebäude am Hietzinger Kai erteilt das Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing gerne unter der Telefonnummer 4000/13 115. Kontakt per E-Mail: post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Maler Charles Pongracz: www.charlespongracz.at/

Kultur-Termine im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

