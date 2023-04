„Taxivermittler will Kundin wegen Katzen kündigen – das geht gar nicht!“

Eveline Hruza von Taxi 40100 wundert sich über die Kundenunfreundlichkeit eines anderen Taxivermittlers

Wien (OTS) - „Voller Entsetzen mussten wir heute feststellen, dass das Kundenservice anscheinend nicht allen Taxivermittlern wichtig ist“, so Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100. Grund des Anstoßes: Wie die Tageszeitung „Österreich“ in ihrer Print- und Online-Ausgabe berichtet, soll ein Fahrer einer internationalen Taxivermittlungszentrale auf die Bedürfnisse einer Pensionistin, die mit ihren Katzen unterwegs war, ganz und gar nicht eingegangen sein. Dem Bericht zufolge soll der Fahrer mehr Geld von der Seniorin gefordert haben – und zum krönenden Abschluss soll er der fast 70-Jährigen beim Aussteigen mit ihrer schweren Transportbox nicht geholfen haben. „Was aber am Schwersten wiegt: Anscheinend soll das Unternehmen der Pensionistin wegen ihres „Fehlverhaltens“ mittlerweile schriftlich mit der Kündigung gedroht haben. Das geht gar nicht! Kundenfreundlichkeit sieht anders aus“, so Hruza.

Die Taxivermittlungszentrale Taxi 40100 bittet die Frau, sich zu melden. „Wir würden der Dame gerne einen 25-Euro-Gutschein für die nächste Fahrt zukommen lassen. Wir wollen der Frau zeigen, dass es in Wien Taxivermittler gibt, denen das Wohl der Kunden (und ihren Tieren) noch am Herzen liegt“, so Hruza.

Bei Taxi 40100 können Fahrgäste seit vielen Jahrzehnten ein tierfreundliches Taxi bestellen – und zwar telefonisch und per APP. Die Lenker von Taxi 40100 haben schon des Öfteren ihre Tierliebe unter Beweis gestellt. „Einer unserer Lenker hat eine Katze vor dem Tierheim bewahrt. Ein anderer Fahrer ist mitten auf der Straße stehen geblieben und hat die Fahrbahn blockiert, um ein verletztes Eichhörnchen zu retten“, meint Hruza abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Taxi 40100

Mag. Eveline Hruza

Generalsekretärin

Pfarrgasse 54

1230 Wien

e.hruza @ taxi40100.at