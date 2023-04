Großes Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich für Landeshauptleute außer Dienst Platter und Schützenhöfer

Linz (OTS) - Auf Antrag von Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer hat die die Oberösterreichische Landesregierung einstimmig beschlossen, dem früheren Landeshauptmann der Steiermark, Hermann Schützenhöfer, sowie dem früheren Landeshauptmann Tirols, Günther Platter, das Große Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich zu verleihen.

„Egal ob als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz oder bei Bund- Länderverhandlungen: Günther Platter und Hermann Schützenhöfer haben nicht nur für ihre Bundesländer vieles erreicht, sondern auch für das unsere. Was im täglichen Leben gilt, gilt auch für Länder und Regionen: Gute Freunde zu haben ist wichtig. Wir sagen daher Danke zu zwei Persönlichkeiten, die nicht nur gute Freunde Oberösterreichs waren und sind, sondern auch viel geleistet haben, wofür auch wir Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher dankbar sind“, würdigte der Landeshauptmann seine früheren Amtskollegen in seiner Laudatio.

Zu LH a.D. Günther Platter:

Günther Platter wurde am 7. Juni 1954 in Zams, Tirol geboren und hat seine Arbeit immer sehr breit angelegt. Zunächst bei der Bundesgendarmerie, wo er die Bereiche Alpinismus, Kriminaldienst, Personal und Bezirkssportwart abdeckte. Ab 1986 in der Politik, wo er ebenfalls alle Ebenen und Blickwinkel kennenlernte. Zunächst als Gemeinderat in Zams, ab 1989 als Bürgermeister seiner Heimatgemeinde, ab 1994 als Abgeordneter zum Nationalrat und ab 2003 als Mitglied der Bundesregierung als Verteidigungsminister und später als Innenminister. In den Jahren 2008 bis 2022 war Günther Platter Landeshauptmann von Tirol. Das Land Oberösterreich habe Günther Platter bereits aus seinem „bundespolitischen Vorleben“ vor seiner Zeit als Tiroler Landeshauptmann vieles zu verdanken, betonte Landeshauptmann Thomas Stelzer. „Ich erinnere an die sicher nicht einfache Bundesheerreform im Jahr 2005, wo es gelungen ist, sämtliche Arbeitsplätze der damals 2.400 Bediensteten des oberösterreichischen Bundesheers in Oberösterreich zu erhalten. Gleiches gilt für seine Arbeit als Innenminister in den Jahren 2007 und 2008. Auch hier hat ihm Oberösterreich vieles zu verdanken. Gerade in der heiklen Phase der Erweiterung des Schengenraums. Sämtliche oberösterreichische Grenzpolizisten sind nach der Schengenöffnung in unserem Land geblieben. Unter Innenminister Platter wurde auch die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in Oberösterreich verdreifacht. Ebenso wurde auch die Polizeiinspektion Hauptbahnhof erstmals deutlich verstärkt.“

Zu LH a.D. Hermann Schützenhöfer:

Hermann Schützenhöfer, geboren am 29. Februar 1952, engagierte sich neben zentralen Aufgaben in Jugendorganisationen schon früh als Arbeitnehmervertreter in der Kammer für Arbeiter und Angestellte für die Steiermark. 1981 wurde er in den steiermärkischen Landtag gewählt und war ab 1994 Klubobmann. Im Jahr 2000 wurde er Mitglied der steirischen Landesregierung und übernahm die Ressorts Pflichtschulen, Personal und Jugend. 2005 wurde er erster Landeshauptmann-Stellvertreter, 2015 - 2022 war er Landeshauptmann der Steiermark. „Ich danke Hermann Schützenhöfer für alle Projekte, bei denen wir auf die Partnerschaft der Steiermark zählen konnten, etwa die einzigartige Lehr- und Forschungskooperation zwischen der Medizin Universität Graz und der Linzer Johannes Kepler Universität im Bereich des Studiums der Humanmedizin. Medizinstudierende der Johannes Kepler Universität hatten die Möglichkeit, die viersemestrige vorklinische Ausbildung an der Medizin Uni Graz zu absolvieren. Eine exzellente Starthilfe für unsere Medizinische Fakultät, die wir hier von der Steiermark bekommen haben. Ebenso verbindet uns das gemeinsame Projekt Europäische Kulturhauptstadt 2024, das wir gemeinsam tragen“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer.

