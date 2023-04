Barbara Stöckl im Gespräch mit Désirée Nosbusch, Alex Kristan, Alina Lindermuth und Astrid Drapela

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 20. April um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 20. April 2023, um 23.05 Uhr in ORF 2 Schauspielerin Désirée Nosbusch, Kabarettist Alex Kristan, Schriftstellerin Alina Lindermuth und Hühner-Expertin Astrid Drapela zu Gast bei Barbara Stöckl:

Désirée Nosbusch war als Kinder- und Jugendmoderatorin früh ein Star, hat den „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ präsentiert und feiert heute internationale Erfolge als Schauspielerin. Ihre Rolle als Investment-Chefin in der Serie „Bad Banks“ verschaffte der gebürtigen Luxemburgerin ein großes Comeback. Seitdem ist die 58-Jährige vielgefragt und aktuell auch für eine „ROMY“ nominiert. Im Gespräch mit Barbara Stöckl blickt sie auf ihr bewegtes Leben zurück und erzählt, warum die Anerkennung aus Österreich eine besondere Rolle in ihrem Leben spielt.

Auch Kabarettist Alex Kristan erhält viel Beifall von seinen Fans. Seit Herbst steht der frühere Formel-1-Reporter mit dem Programm „50 Shades of Schmäh“ auf der Bühne. Dass seine Vorstellungen über Monate hinweg ausverkauft sind, sieht der 50-Jährige keineswegs als selbstverständlich an und betont, wie dankbar er darüber ist. Außerdem verrät der Niederösterreicher, worauf es ihm bei seinen Parodien ankommt und wie die imitierten Sportler darüber denken.

Schriftstellerin Alina Lindermuth widmet ihren aktuellen Roman „Fremde Federn“ dem wichtigen Thema 24-Stunden-Pflege. Die 30-Jährige weiß aus eigener Erfahrung – ihre Großeltern waren selbst jahrelang pflegebedürftig –, wie schwierig und herausfordernd diese Situation für eine Familie sein kann. Im Nighttalk „Stöckl“ erzählt die gebürtige Kärntnerin auch, welche wichtigen Erkenntnisse sie über den Pflegeberuf gewonnen hat.

Astrid Drapela ist Biologin und seit fünf Jahren leidenschaftliche Hühnerhalterin. Im Zuge der Recherchen für ihr Buch-Debüt „Ich wollt, ich hätt ein Huhn“ musste sie feststellen, dass Hühner zu den Außenseitern der Vogelkunde und Zoologie gehören. Im Gespräch mit Barbara Stöckl klärt die Wienerin, die rund 40 Hühner auf ihrem Hof hält, über die Faszination und Klugheit dieser Tiere auf und erläutert auch, was es zu beachten gilt, wenn man vorhat, sich Hühner anzuschaffen.

