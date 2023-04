ÖVP-Bernhuber: Keine Waldrodungs-Produkte mehr auf dem EU-Markt

Importprodukte aus Nicht-EU-Staaten dürfen künftig nicht zur globalen Entwaldung beitragen - Ruf nach Nein zu Mercosur

Straßburg (OTS) - Die EU-Abgeordneten stimmen heute im Plenum über ein Entwaldungsgesetz ab, das den Import von Produkten in die EU verbietet, für deren Herstellung Wald gerodet wurde. Die neue Verordnung legt verbindliche Sorgfaltspflichten für alle Marktteilnehmer und Händler fest. "Mit dem Entwaldungsgesetz gehen wir einen Schritt in die richtige Richtung, um das Klima und die Erde zu schützen. Es sollen nur noch Produkte auf den EU-Markt kommen, wenn sie in ihrem Herkunftsland entwaldungsfrei produziert wurden. Mit diesem Gesetz werden wir eine höhere Messlatte an Nicht-EU-Staaten legen, die in die EU exportieren wollen", sagt Alexander Bernhuber, Umweltsprecher der ÖVP im Europaparlament.

Das Gesetz betrifft Erzeugnisse wie Palmöl, Rindfleisch, Holz, Kaffee, Kakao, Kautschuk und Soja, für deren Gewinnung häufig großflächig Regenwald gerodet wurde. Die Vorschriften gelten auch für eine Reihe von Folgeerzeugnissen wie Schokolade, Möbel und Druckpapier. Diese Produkte sollen nicht mehr in die EU eingeführt werden dürfen, wenn ihre Herstellung zur Entwaldung in den Herkunftsländern beiträgt.

"Das Entwaldungsgesetz ist ein wesentlicher Baustein für den Klimaschutz. Wichtig ist, dass heimische Unternehmen keiner unnötigen Bürokratie ausgesetzt sind. Das Gesetz geht in die richtige Richtung, aber es reicht noch nicht aus. Es fehlt noch ein klares, europäisches Nein zum EU-Mercosur-Abkommen", sagt Bernhuber. "Wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen, dürfen wir nicht Rindfleisch oder andere Agrarprodukte aus Brasilien importieren, die es ausreichend in der EU gibt. Wir müssen nicht nur den Regenwald schützen, sondern auch die irrsinnig weiten und unnötigen Transporte dieser Erzeugnisse vermeiden. Sonst schaden wir dem Klima und unserer heimischen Landwirtschaft." (Schluss)

