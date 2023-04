Donaustadt: „Worried Man & Friends“ am 23.4. im Stadl

Zählkarten-Vergabe: 0677/630 19 868, Info: 0699/180 646 40

Wien (OTS/RK) - Herbert Janata ist ein Gründungsmitglied der 2010 mit dem „Silbernen Verdienstzeichen des Landes Wien“ geehrten Kapelle „Worried Men Skiffle Group“, die mittlerweile nicht mehr auftritt. In ihrer langen Karriere haben die besorgten Herren zahlreiche Hits veröffentlicht, darunter die Titel „I bin a Weh“, „I wü oba I drau mi net“, „I bin a Wunda“ sowie „Da Mensch is a Sau“ und „Da schenste Mann von Wien“. Am Sonntag, 23. April, spielt Herbert Janata gemeinschaftlich mit jungen heimischen Musikern unter der Bezeichnung „Worried Man & Friends“ im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96). Um 19.00 Uhr beginnt das vergnügliche Konzert, bei dem die großen Erfolge und andere Lieblingslieder des Alt-Meisters auf dem Programm stehen. Der Eintritt ist kostenlos. Das ehrenamtliche Team vom Verein „Kulturfleckerl Eßling“ ersucht um Spenden. Vergabe von Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868. Karten-Reservierungen per E-Mail: reservierung@kulturfleckerl.at.

Über sonstige kulturelle Angebote in Eßling berichtet die Leitung der Vereinigung „Kulturfleckerl Eßling“ unter der Telefonnummer 0699/180 646 40. Erkundigungen via E-Mail sind ebenfalls möglich: kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Herbert Janata („Worried Man“): https://musik-austria.at/mensch/herbert-janata/

Combo „Worried Men Skiffle Group“: www.worried-men.at

Veranstaltungen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at