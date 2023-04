FPÖ – Schnedlitz zu Inflation: „Schwarz-grüne Maßnahmen sind einfach zahnlos!“

„Österreich benötigt rasch einen politischen Kurswechsel, denn die Bevölkerung leidet schon zu lange unter diesen hohen Preisen“

Wien (OTS) - „Man kann es drehen und wenden, wie man will, aber Fakt ist, dass mit 9,2 Prozent Österreichs Inflation jene von Deutschland mit 7,4 Prozent, von Frankreich mit 5,6 Prozent oder von Spanien mit 3,3 Prozent immer noch deutlich übersteigt. Die von ÖVP und Grünen gesetzten Maßnahmen greifen nicht und sind einfach zahnlos. Das Prinzip der schwarz-grünen Gießkanne ist kläglich gescheitert. Milliarden Euro werden verteilt, ohne dass ÖVP und Grüne aber an die Ursachen gehen“, so heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

„Das ÖVP-Regierungsteam um Nehammer, Kocher, Brunner und Co. hat es nach zwei Jahren noch immer nicht geschafft, passende Antworten zu der nach wie vor extrem hohen Inflation sowie der massiven Teuerung in unserem Land zu finden. Diese Herrschaften machen aber auch keine Anstalten, diesen eingeschlagenen Irrweg auch nur einen Millimeter zu verlassen. Hier wird anscheinend mit voller Absicht Österreich wirtschaftspolitisch gegen die Wand gefahren“, kritisierte der FPÖ-Generalsekretär.

„Die Energiepreise müssen endlich vom Merit-Order-System entkoppelt werden – so ginge eine echte und dauerhafte Entlastung“, erklärte Schnedlitz und weiter: „Österreich benötigt rasch einen politischen Kurswechsel, denn die Bevölkerung leidet schon zu lange unter diesen hohen Preisen.“

