Apotheken melden 13% Nachfrage-Plus im 1. Quartal

Wien (OTS) -

+13,1% Medikamenten-Absatz in den wichtigsten Indikationen (gegenüber Q1 2022)

+32% bei Erkältungsmitteln, +38% bei Ohrenmitteln

Aber: Rückgang um 26% bei Mitteln zur Gewichtsreduktion





Die Verkaufszahlen der 109 ApoLife-Apotheken aus ganz Österreich für das 1. Quartal 2023 liegen vor: Mit einem kumulierten Absatzplus von etwas mehr als 13% ist die Nachfrage in den 16 wichtigsten Indikationsgruppen bedingt durch die anhaltenden Erkältungs- und Grippe-Wellen deutlich gestiegen. Vor allem der Zuwachs um 32% in der stärksten Kategorie, nämlich den Husten- und Erkältungsmitteln, ist dafür verantwortlich. Aufgrund der Verteilung der ApoLife Apotheken über ganz Österreich kann daraus sehr gut auf ein weitgehend identes Bild in allen Apotheken Österreichs geschlossen werden.

Weitere hohe Zuwachsraten im Jahresvergleich zeigen seit Jahresbeginn Ohrenmittel (+38%), Vitamin- und Mineralstoff-Präparate (+12%) sowie Tonika und andere Stärkungsmittel (+11%). „Damit setzte sich im Verlauf des Winters das Bild einer gegenüber 2022 deutlich ausgeprägteren Erkältungswelle weiter fort“, so Mag. Martin R. Geisler, Generalsekretär der ApoLife Apothekengruppe.

Aufschlussreich ist auch der Blick auf die Absatzrückgänge: Neben einem minimalen Rückgang bei Herz- und Kreislaufmitteln zeigt sich im Jahresvergleich 2023 zu 2022 bei Raucher-Entwöhnungsmitteln (-3,1%) und besonders markant bei Produkten zur Gewichtsabnahme (-26,5%) ein deutlicher Abwärts-Trend.

Martin Geisler dazu: „Mittel zur Gewichtsreduktion hatten in den Pandemie-Jahren einen Boom erlebt, nicht zuletzt, weil Sport- und Bewegungsmöglichkeiten ja stark eingeschränkt waren. Dieser Effekt ist nun vorüber, was übrigens ähnlich auch für die in den Vorjahren sehr stark nachgefragten Beruhigungs- und Schlafmittel sowie Stimmungsaufheller gilt. Österreich ist also insgesamt zwar wieder mehr verkühlt, aber anscheinend auch wieder etwas freier, fröhlicher und beweglicher geworden.“

