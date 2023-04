„My love is as a fever“: Tobias Moretti und „wood sounds“-Ensemble am 26.4. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Schauspieler Tobias Moretti schafft gemeinsam mit dem Barockensemble „wood sounds“ am Mittwoch, den 26. April (19.30 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses eine Verbindung zwischen Musik und Text: Auf historischen Instrumenten wird Musik von Purcell, Dowland, Blow und Preston mit Texten von Shakespeare verwoben. Die ausverkaufte Veranstaltung kann via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Unter dem Titel „My love is as a fever“ – entnommen dem 147. Sonett von William Shakespeare – versprechen Tobias Moretti, ein Meister des gesprochenen Wortes, und sechs Spezialist/innen auf dem Gebiet der alten Musik ein unkonventionelles Konzertprogramm: eine Verbindung aus Shakespeares Texten und historischer Musik. Zu Originaltexten von Shakespeare gesellen sich in diesem Programm solche, die von ihm inspiriert wurden: etwa von Rainer Maria Rilke oder von Albert Ostermaier.

Sein Gegenüber findet die Literatur in der Musik des 16. und 17. Jahrhunderts, die Florian Hasenburger und Julia Moretti für diesen Abend ausgewählt und arrangiert haben, darunter Stücke von Henry Purcell, John Dowland, John Blow und Thomas Preston. Im „wood sounds“-Ensemble spielen Julia Moretti (Barockoboe), Florian Hasenburger (Barockvioline), Wolfram Fortin (Barockviola), Rainer Johannsen (Barockfagott), Lorenzo Abate (Theorbe und Barockgitarre) und Charlie Fischer (Perkussion). Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

