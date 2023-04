Tagung österreichischer Kontrolleinrichtungen in Schwechat

Wien (OTS/RK) - Stadtrechnungshof-Direktor Sedlak: „Digitale Transformation ist ein Zukunftsthema, mit dem sich Kontrolleinrichtungen mittel- und langfristig auseinandersetzen werden“

Unter dem Vorsitz von Wiens Stadtrechnungshof-Direktor Mag. Werner Sedlak, MA, fand am 18. und 19. April 2023 die 135. Tagung des Fachausschusses für Kontrollamtsangelegenheiten des Österreichischen Städtebundes in Schwechat statt, die sich mit fachspezifischen Themen der externen Finanzkontrolle auseinandersetzte.

Die Begrüßung erfolgte durch Karin Baier, Bürgermeisterin der niederösterreichischen Stadtgemeinde Schwechat, die bezugnehmend auf das Generalthema „Der Mensch/Mitarbeitende in Zeiten der digitalen Transformation“ verdeutlichte: „Es freut mich, dass eine so große Anzahl an hochprofessionellen Persönlichkeiten von Kontrolleinrichtungen Schwechat als Tagungsort ausgewählt haben und sich diesem wichtigen Zukunftsthema widmen“.

Den Auftakt der Tagung machten Karin Bayer, MA und Christian Wendler (Stadt Wien, Magistratsdirektion – Geschäftsbereich Personal und Revision), die in ihrem Vortrag die theoretischen Eckpunkte der „TalentLink-Software“ (https://jobs.wien.gv.at/talente-pool/), einem Tool zum Personalrecruiting bei der Stadt Wien skizzierten und zusammenfassend erklärten: „Es war uns von Beginn an ein großes Anliegen, für Dienststellen unterstützende Tools zur Qualitätssicherung – wie etwa ein Recruiting-Handbuch, Standards bei der Personalauswahl u.a. – bereitzustellen, sodass sie zukunftsfit sind und möglichst viele Bewerber*innen finden“.

Fortgesetzt wurde die Veranstaltung mit einem Praxisbeispiel „Employer Branding – Auf dem Weg zum Best-Recruiter“, dass Mag. Thomas Bodner, Abteilungsleiter des Personalmanagements vom Magistrat der Stadt Villach darstellte.

Auf besonders anschauliche Art und Weise präsentierten DI Thomas Mayer, MA (Magistratsdirektion Bauten und Technik – Servicemanagementsysteme & IKT) und Werner Tomsik (MD-OS, Gruppe Prozessmanagement und IKT-Strategie) das Themenfeld „Digitale Transformation“ und lieferten zugleich den praktischen Input, indem sie den Tagungsteilnehmer*innen das Digitalisierungsprojekt

„BRISE Vienna Digitale Baueinreichung – Verwaltung der Zukunft“ (https://digitales.wien.gv.at/projekt/brisevienna/) präsentierten.



Der Blick von außen: Erfahrungsaustausch zwischen Kontrolleinrichtungen

Der zweite Tag der Tagung stand ganz im Zeichen von prüfungsrelevanten Themen und dem Erfahrungsaustausch zwischen den Kontrolleinrichtungen unter anderem zu folgenden Bereichen: „Kanalindirekt-Einleiter“ (Silvia Schuster, Interne Revision Schwechat), „Voranschlag und mittelfristige Finanzplanung - Problemaufriss aus Sicht des KA Steyr (Thomas Schwingshackl, MBA, Direktor Kontrollamt Steyr).

Im letzten Vortrag der zweitägigen Kontrollämtertagung schloss Mag. Hans Werner Streicher, MBA (Land Oberösterreich) thematisch an den Vortag an und widmete seine Ausführungen dem Zukunftsthema „Digitale Transformation mit der Elektronischen Plattform für AVG-Verfahren“ (EPA OÖ).



Ein Blick hinter die Kulissen des Flughafen Wien

Abgerundet wurde die von Silvia Schuster (Interne Revision der Stadtgemeinde Schwechat) organisierte Tagung mit einer Führung durch das weitläufige Gelände des Flughafen Wien. Beginnend im Besucherwelt-Terminal führte die Tour mittels Bus durch das Flughafen-Vorfeld, wo man die Starts und Landungen aus nächster Nähe erleben konnte. Im Anschluss wurde den Besucher*innen mittels multimedialer Installationen ein Flug aus Cockpit-Perspektive geboten, zudem der Weg des Gepäcks virtuell dargestellt und die Sicht eines Fluglotsen im Tower simuliert.

Weiterführende Informationen:

o Vorträge des Fachausschusses online abrufbar unter: https://www.staedtebund.gv.at/ausschuesse/kontrollamtsangelegenheiten/tagungen

o Informationen zum Stadtrechnungshof Wien: www.stadtrechnungshof.wien.at

