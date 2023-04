Grüne Wien/Sequenz: Stadt Wien gefährdet mit Taschenspielertrick klimagerechten Wohnbau

Verknüpfung des Wohnbaus im Oberen Hausfeld mit dem Autobahnbau gefährdet die Stadtentwicklung

Wien (OTS) - „Die Stadt Wien gefährdet mit einem Taschenspielertrick den klimagerechten Wohnbau im Osten Wiens. Der Bau der S1-Spange – dem Einfüllstutzen für eine Verkehrslawine nach Wien – soll nun völlig ohne Not mit der Verknüpfung des Stadtentwicklungsgebiets Oberes Hausfeld erzwungen werden. „Mit dieser absolut unverantwortlichen Vorgangsweise setzt die Rückschrittskoalition den Ausbau des Stadtentwicklungsgebiets leichtfertig aufs Spiel. Ich fordere den Bürgermeister auf, diese Verknüpfung mit dem Autobahnbau sofort zu stoppen“, so Heidi Sequenz, Mobilitätssprecherin der Grünen Wien. Die S1-Spange ist die Autobahnauffahrt von der Seestadt zur bereits abgesagten Lobauautobahn. „Die Stadtregierung will sich mit der Absage der Lobauautobahn offensichtlich nicht abfinden und versucht, Sachzwänge für den Bau der Spange zu schaffen“, so Sequenz.

In den nächsten Tagen wird die UVP-Verhandlung zum Stadtentwicklungsgebiet Oberes Hausfeld stattfinden, wo einmal 10.000 Menschen wohnen sollen. Es droht ein gefährliches Deja vu. Denn obwohl dieses Gebiet bereits jetzt exzellent mit öffentlichem Verkehr erschlossen ist, soll der Bau der Wohnungen mit dem Bau der S1-Spange rechtlich in der UVP verknüpft werden – so wie in der städtebaulichen UVP zur Seestadt Nord.

„Die Stadt Wien will ein vollkommen aus der Zeit gefallenes, menschen- und klimafeindliches Straßenprojekt erzwingen, Transitschneisen und Verkehrserreger in die Felder betonieren. Für die Stadtstraße und die S1 Spange werden 350.000 Quadratmeter Ackerland versiegelt. Solche Autobahnprojekte haben keine Berechtigung mehr in der Zeit des drohenden Klimakollapses und der massiven Versiegelung von Ackerflächen. Solche Autobahnen stehen auch im absoluten Gegensatz zum Ziel des von der rot-pinken Stadtregierung beschlossenen Klimafahrplans, den Autoverkehr um 40 Prozent bis 2030 zu reduzieren“, so Sequenz abschließend.



