Kroatischer Erzbischof Uzinić empfing SOS Balkanroute: "Man kann das christliche Europa nicht mit nicht-christlichen Methoden verteidigen"

"Wir sind ein Hafen der Solidarität und Diversität", betont Uzinić beim Besuch von SOS Balkanroute und dem Pfarrnetzwerk Asyl.

WIEN/RIJEKA (OTS) - Mit einem Transporter mit Hilfsgütern und zusätzlichen 10.000 Euro, die aus einer Spende der Schwestern von der Schmerzhaften Mutter (SSM) stammen, unterstützt SOS Balkanroute das vor einigen Monaten gestartete Flüchtlingsprojekt der Erzdiözese Rijeka in Kroatien. Gemeinsam mit dem Pfarrnetzwerk Asyl besuchten die österreichischen Flüchtlingshelfer:innen erstmals das Projekt und verbrachten mehrere Tage selbst vor Ort.



Einzigartiges Projekt in Kroatien



An einem „Transitpunkt“ neben dem Hauptbahnhof, der aus mehreren Containern und Zelten besteht, versorgen freiwillige Helfer:innen und Ordensschwestern tagtäglich Geflüchtete, die auf dem Weg nach Slowenien und Italien sind. „Dieses in Kroatien einzigartige Projekt zeigt, wie wenig es braucht, um sowohl unsere als auch die Würde der Menschen auf der Flucht zu wahren: Hier verteilen freiwillige Helfer:innen Mahlzeiten und Sachspenden, verbinden Wunden von Geflüchteten und begegnen Ihnen vor allem mit einem Lächeln und einem offenen Herz“, betonen Roswitha Feige (Pfarrnetzwerk Asyl) und Petar Rosandić (SOS Balkanroute) in einer gemeinsamen Stellungnahme nach der Reise.



„Wir bekommen so viel Dankbarkeit zurück“, sagt Ordensschwester Nina Krapić von den Barmherzigen Schwestern Vinzent von Paul, die gemeinsam mit vielen anderen zivilgesellschaftlichen und kirchlichen Initiativen, unter anderem dem Jesuit Refugee Service (JRS), die Versorgung der Menschen sicherstellt. Krapić betont, dass es nur unter der Schirmherrschaft des Erzbistums möglich ist, hier zu arbeiten. Der Erzbischof war nämlich derjenige, der sich - gegen den Willen der Polizei - schützend vor die Menschen stellte, die eigeninitiativ begannen, die Menschen bei ihrer Ankunft in der Küstenstadt zu versorgen.

"Auch wir Kroaten waren Migrant:innen"



Im Rahmen des Aufenthalts trafen SOS Balkanroute und Pfarrnetzwerk Asyl auch den Erzbischof Mate Uzinić, der sich für die dringend benötigte Hilfe nicht nur dankbar zeigte, sondern auch klare Worte zur Politik der Festung Europa fand. „Man kann das Christentum in Europa nicht mit nicht-christlichen Methoden verteidigen“, betonte Uzinić. In einem bald auf der Seite des Pfarrnetzwerks Asyl erscheinenden Interview stellt Uzinić ebenso klar: „Auch viele unserer Landsleute waren einst Migrant:innen, die z.B. in Österreich auf offene Herzen und offene Türen gestoßen sind und dort bis heute leben. Eigentlich muss man nur ein wenig sein Herz öffnen und in diesem ein bisschen Platz für jemand anderen finden. Und genau das ist hier in Rijeka passiert“, erklärt Uzinić das Phänomen der Stadt, die sich gegen die rigorose staatliche Politik gestellt hat und in Selbstorganisation tausende Geflüchtete auf ihrem Weg mit dem Nötigsten unterstützt.



„Es ist ein anderes Bild von Kroatien, als das, dass durch die illegalen Push Backs an der EU-Außengrenze vermittelt wird. Eine notwendige Korrektur der Menschlichkeit“, sagt Roswitha Feige vom Pfarrnetzwerk Asyl, welches seit Jahren mit SOS Balkanroute in Bosnien-Herzegowina zusammenarbeitet. „Rijeka ist in den letzten Monaten zur Festung der Menschlichkeit in Kroatien geworden und genau diese positive Botschaft werden wir auch nach Österreich mitnehmen und schauen, dass wir weiterhin hier mithelfen“, betont Petar Rosandić von SOS Balkanroute.



Heute werden Feige und Rosandić auch noch Bürgermeister Marko Filipović treffen und im Anschluß nach Bosnien an die EU-Außengrenze weiterreisen.



