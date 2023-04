„Des Kaisers neue Kleider“ am 22.4. im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „grossundklein“ ist wieder einmal zu Gast im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“): Am Samstag, 22. April, fängt um 10.00 Uhr im Festsaal des Museums ein fröhliches „Mitmach-Konzert“ für junge Menschen ab 2 Jahren an. Mit kindgerechten Erzählungen und instrumentalen Darbietungen möchte das „grossundklein“-Team die Freude der Kleinen an klassischer Musik wecken. Eine humorvolle Präsentation des bekannten Märchens „Des Kaisers neue Kleider“ von Andersen erwartet den Nachwuchs. An dem Vormittag erklingen Saxophon, Flöten und Klavier. Das Programm dauert bis 11.15 Uhr. Der Eintritt kostet pro Person 12 Euro. Informationen und Karten-Reservierungen: Telefon 0660/581 33 96. Kontaktaufnahme mit den Vereinsleuten per E-Mail: office@grossundklein.info.

Regelmäßig ist das Floridsdorfer Bezirksmuseum der Schauplatz von Kultur-Projekten, die der ehrenamtliche Leiter, Ferdinand Lesmeister, koordiniert. Der Bezirkshistoriker gibt Auskünfte unter der Rufnummer 0664/55 66 973. Beantwortung von Anfragen via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at