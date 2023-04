Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig im C³- “Business Talk”: „Wien hat mehr SPÖ-Wähler als das Burgenland Einwohner“

Wien (OTS) - In seiner Event-Reihe “Business Talk“ von C³-Communications-Connecting-Consulting präsentiert Geschäftsführer Thomas Prantner Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft und diskutiert mit ihnen über aktuelle Themen, ihre Pläne und Ziele. Am Dienstag, 18.April 2023 war Wiens mächtiger SPÖ-Bürgermeister Dr. Michael Ludwig zu Gast, das Gespräch fand im Clubraum des „Managementclub“ in Wien, in der Kärntner Straße, statt. Die Begrüßung übernahm Axel Ganster (Geschäftsführer PR:AG).

Dr. Michel Ludwig (geboren am 3.April 1961) war von 2007 bis 2018 Amtsführender Stadtrat für Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung und zwischen März 2009 und Oktober 2010 Vizebürgermeister bzw. Landeshauptmann-Stellvertreter von Wien. Seit 24. Mai 2018 ist er Bürgermeister und Landeshauptmann der Bundeshauptstadt Wien.

Bürgermeister Ludwig zur Situation in der SPÖ, die Bewältigung der COVID-19-Pandemie und zur Causa WIEN ENERGIE

Der Machtkampf in der SPÖ um den Parteivorsitz, die Mitgliederbefragung und die Verwerfungen zwischen der Bundespartei und dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil standen im Mittelpunkt des rund einstündigen Interviews, das auf W 24 und R 9 live im TV übertragen wurde. Ludwig stellte sich einmal mehr hinter die amtierende Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und betonte, wie wichtig die Einheit der Partei nach dem Parteitag am 3.Juni sei. Im Rahmen einer Umfrage, bei der das anwesende Saalpublikum gefragt wurde, wer denn die Mitgliederbefragung um den SPÖ-Parteivorsitz gewinnen werde, meinten 58,8% der anwesenden Gäste Hans-Peter Doskozil, 29,4% Pamela Rendi Wagner und 5,9% Andreas Babler (5,9% der Stimmen waren ungültig). Dazu Bürgermeister Ludwig: „In Wien wird das anders aussehen“.

Weitere Themen des Gesprächs mit Michael Ludwig waren: Eine Leistungsbilanz seiner bisherigen fast fünfjährigen Amtszeit als Bürgermeister, der „Wiener Weg“ mit den Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie, die Migrationsfrage, die schwierige Situation am Arbeitsmarkt und sein Verhältnis zu Glaube, Kirche und Religionsgemeinschaften.

Prominente Gäste aus Wirtschaft, Medien und Werbung

Rund 60 Besucher/innen kamen zum C³-Business Talk mit Bürgermeister Michael Ludwig, u.a. Wiener Privat-Bank-Vorstand Eduard Berger, Thomas Bokesz (IPG-Mediabrands), Coca Cola-Marketingchef Philipp Bodzenta, Oliver Brosch (NÖ.Landesregierung), Petra Burger (Coca Cola), Anton Cermak (Geschäftsführer Beacon Invest), Medical Media-Geschäftsführer Wolfgang Chlud, Hanno Csisinko (Mediensprecher des Bürgermeisters), Mikel Gindy ( Cisco), Werbe-Agenturchef Mariusz Jan Demner, DDSG-Chef Wolfgang Fischer, der Unternehmer Matthias Euler-Rolle, Markus Graser (Schlumberger-Marketingchef), Medienmanager Richard Grasl (Kurier und profil), Unternehmensberaterin Petra Gregorits, R 9-Programm-Managerin Sandra Gruner, HORIZONT-Herausgeber Markus Gstöttner, Marlies Heinricher-Woltran (Hirter Bier), Martin Hauer (Vorstandsdirektor Raiffeisen Landesbank Niederösterreich-Wien), Alexandra Koncar (Agentur ah-life), Wolfgang Konrad (VCM), Peter Koren ( Generalsekretär-Stv. Industriellenvereinigung), CEO Alexander Lena (Oprem), Andreas Lenzinger (UNIQA), Magenta-Vorstand Volker Libovsky, Manuela Lindlbauer (Unternehmerin, „Lindlpower“), Medienmanager Hans Mahr, Gerald Neuber (Generalsekretär Bankhaus Schelhammer), Alexandra Nussbaumer (KSW), Gunther Pahl (Pahl Communications), Harald Pfannhauser (ORF-Kommunikation), Sven Pöllauer (ÖBB), Christian Pöttler (ECHO-Medienhaus), Arthur D.Little-Präsident Andreas Rudas, Raphael Schmieder (Coca Cola), CEO Markus Stampfer (Oprem), Oliver Stribl (Vorstand Wien Holding), Michael Tiroch (Krone-TV), Herausgeber und Chefredakteur Georg Wailand (Gewinn und Kronen Zeitung), der Wiener ORF-Landesdirektor Edgar Weinzettl, Geschäftsführer Paul Weis (Wien-Marketing), Philipp Wolfram (NÖ.Landesregierung), Hotel Sacher-Chef Matthias Winkler, Benedikt Zacherl (Schlumberger-Vorstand), Gerlinde Zehetner (Geschäftsführerin Pensionistenverband Österreichs) und ORF III-Geschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz.

Dank an Sponsoren

C³- Thomas Prantner- Communications-Connecting-Consulting dankt folgenden Sponsoren und Kooperationspartnern für die Unterstützung bzw. mediale Wahrnehmung der Veranstaltung, die in enger Zusammenarbeit mit der Agentur PR:AG- Ganster Communications umgesetzt wurde:

R 9 – Regionales Fernsehen Österreich

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich- Wien

Magenta

Hirter Bier

Hotel Sacher

Schlumberger

Weingut Mayer am Pfarrplatz

Weingut Franz Schindler

TV-Sendezeiten auf w 24 und R 9 – Regionales Fernsehen Österreich

Der „Business Talk“ – Thomas Prantner im Gespräch mit Bürgermeister Dr. Michael Ludwig wurde auf w24 und R9 live im TV übertragen. Die weiteren:

Ausstrahlungszeiten:

R9 HD:

20.4., 9.00 Uhr, 21.4., 9.00 Uhr, 22.4., 2.00 Uhr, 23.4., 8.00 Uhr, 24.4., 9.00 Uhr

W24: 18.4.,17.00 Uhr, 21.4.,17.00 Uhr, 22.4., 12.00 Uhr, 22.4.,20.00 Uhr, 23.4.,9.00 Uhr, 24.4., 14.00 Uhr

Senderkennung: R9 Österreich HDSatellit: Astra 19,2° OstFrequenz: 11.273

R9 – Regionales Fernsehen Österreich ist der Verbund der wichtigsten österreichischen Regionalsender aller Bundesländer, die seit 2013 unter einem Dach vereint sind. Der Regionalverbund vermarktet die Werbezeiten der Sender und ist für den gemeinsamen Content zuständig. Im Jahr 2014 startete das Bundesländer-Magazin „ÖsterreichBlick“ mit den besten Beiträgen der Partnersender. Seit 2015 strahlt R9 sein eigenes Fernsehprogramm via Satelliten aus.

Rückfragen & Kontakt:

PR:AG Ganster Communications GmbH

Axel Ganster

Tel. 0664/2513485

Mail axel.ganster @ pr-ag.at