„Literatur & Wein“ in Göttweig und Krems

Internationales Kulturenfestival startet am 20. April

St. Pölten (OTS/NLK) - Das internationale Kulturenfestival „Literatur & Wein“ lädt von morgen, Donnerstag, 20., bis Sonntag, 23. April, unter dem Generalmotto „Identität. Zugehörigkeit. Verortung“ renommierte internationale und heimische Lesegäste wie Liao Yiwu, Anna Kim, Milena Michiko Flašar, Juri Andruckowytsch, Alex Rühle, Arno Geiger, Judith Hermann u. a. in das Stift Göttweig sowie in die Artothek Niederösterreich und das Literaturhaus NÖ in Krems.

Die Eröffnung des Festivals im Literaturhaus NÖ am morgigen Donnerstag ab 19 Uhr bestreitet der in der chinesischen Provinz Sichuan geborene und 2012 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnete Schriftsteller Liao Yiwu. Im Gespräch mit Stefan Gmünder spricht er u. a. über seinen im Vorjahr erschienenen Dokumentarroman „Wuhan“ über die desaströse Coronapolitik eines autoritär regierten Landes; Christoph Mauz liest Auszüge aus dem Werk des Autors.

Weitere berührende, aufrüttelnde und ironische Texte hört man im Verlauf von „Langen Lesenächten“ am Freitag, 21., und Samstag, 22. April, jeweils ab 18 Uhr im Brunnensaal von Stift Göttweig von Anna Kim und Milena Michiko Flašar, die sich mit der ständigen Gratwanderung zwischen sehr unterschiedlichen Kulturen auseinandersetzen, von Verena Roßbacher, Arno Geiger, Thomas Sautner und Peter Stamm, die literarisch das Sein in der Welt umkreisen, sowie von Judith Hermann, die sich der Kindheit als einer der wesentlichen Säulen der Identitätsfindung widmet. Juri Andruchowytsch und Alex Rühle stellen sich in der von Klaus Zeyringer moderierten „Transflair“-Reihe am Samstag, 22. April, ab 10.30 Uhr die Frage „Europa, wo bist du?“.

Ganz besonders die Lyrik in den Fokus rücken zwei „Blaue Stunden“ in der Artothek NÖ am Samstag, 22. April, mit Robert Schindel, Sabine Gruber und Maarten Inghels (ab 10.30 Uhr) bzw. Ferdinand Schmatz, Raoul Schrott und Nada Topić (ab 13.30 Uhr). Weitere Programmpunkte sind „Weinalphabet“-Nachmittage im Stift Göttweig (am Freitag, 21. April, ab 16 Uhr bzw. am Samstag, 22. April, ab 15 und 16 Uhr) sowie eine Sektmatinée am Sonntag, 23. April, ab 11.30 Uhr im Literaturhaus NÖ.

Für die musikalischen Beiträge des Festivals sorgen Wiener Blond, Ernst Molden, Der Nino aus Wien und der Cellist Christoph Stradner, für das Weinangebot Betriebe aus den Weinbaugebieten Kremstal, Kamptal, Traisental, Weinviertel, Carnuntum und Thermenregion.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/72884 und www.literaturundwein.at.

