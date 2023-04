AVISO: Pressekonferenz: Frauenpolitik verliert hart erkämpften Status

Ergebnisse der Studie Frauen Politik Medien 2022

Wien (OTS) - Mit dem Ausbruch der Corona-Krise haben Frauen zwar das System am Laufen gehalten, die Frauenpolitik dagegen erlebt seither bestenfalls einen Stillstand. Das Berichtsvolumen ist deutlich gesunken, wie aus der aktuellen Studie Frauen Politik Medien hervorgeht. Klare Verliererthemen: Lohngerechtigkeit und Bekämpfung von Frauenarmut. Überhaupt spielt die finanzielle Situation von Frauen im öffentlichen Diskurs eine untergeordnete Rolle. Über die Ergebnisse der Studie und welche Schlüsse daraus zu ziehen sind, informieren sie:

Maria Pernegger, Studienautorin Mediaaffairs

Ines Stilling, Bereichsleiterin Soziales AK Wien

Gudrun Meierschitz, Mitglied des Vorstands der Acredia Versicherung AG

Sabine Macha, Stv. Bereichsleiterin Corporate Sustainability Raiffeisen Capital Management

Montag, 24. April 2023, 10 Uhr

APA Newsroom

1060, Laimgrubengasse 10





Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://events.streaming .at/frauen-politik-medien-20230424 mitverfolgen.

