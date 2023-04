willhaben-Motornetzwerk und 2trde bündeln Kräfte im B2B-Gebrauchtwagenhandel

Österreich (OTS) -



Gebrauchtwagen-HändlerInnen können so künftig Standzeiten reduzieren und potenziell höhere Preise erzielen

Gemeinsam erreichen willhaben und 2trde mehr als 70.000 B2B-KäuferInnen

Mit dem willhaben-Motornetzwerk und der Multichannel-Plattform 2trde, über die Händlerauktionen individuell durchgeführt werden können, machen seit März 2023 zwei starke Player am Gebrauchtwagenmarkt gemeinsame Sache. Marcus Kraushofer, Verkaufsleitung Motornetzwerk bei willhaben, zeigt sich begeistert über die Zusammenarbeit mit dem deutschen Automotive Tech Startup: „Gemeinsam mit 2trde erreichen unsere HändlerInnen fortan mehr als 70.000 potenzielle B2B-KäuferInnen. In Zeiten der neuen Agenturmodelle ist dies für HändlerInnen eine großartige Möglichkeit, ihre B2B-Aktivitäten zu optimieren und mittels aggregiertem Bieten bestmögliche Verkaufspreise zu erzielen.“ Dabei verfolgen willhaben und 2trde das gemeinsame Ziel, Vertriebsaktivitäten zu beschleunigen und so ihre jeweiligen Positionen im B2B-Gebrauchtwagensegment zu stärken. Wenige Wochen nach dem Start trägt die Kooperation bereits erste Früchte: Heimische VerkäuferInnen konnten in unserem Testlauf erfolgreich zahlreiche Fahrzeuge international über die 2trde Plattform zu guten Konditionen handeln.

Der österreichische Autohandel vertraut auf willhaben

CEO Johannes Stoffel und CTO Marcus Lankenau haben die Multichannel-Plattform 2trde mit Zugriff auf acht Auktionshäuser gegründet, um Autohäusern mehr Reichweite in der B2B-Vermarktung zu verschaffen und den Auktionsmarkt für Gebrauchtwagen zu digitalisieren. Die strategische Partnerschaft mit willhaben ist für 2trde ein wesentlicher Schritt in der Unternehmensgeschichte, wie Johannes Stoffel, Marcus Lankenau und Stefan Tomicic, Head of Sales bei 2trde, unisono erklären: „Das willhaben-Motornetzwerk arbeitet mit einem Löwenanteil der AutohändlerInnen in Österreich zusammen und genießt bei ihnen ein hohes Maß an Vertrauen. Damit ist der digitale Marktplatz einer der wesentlichsten Player im Gebrauchtwagengeschäft. Wir freuen uns, das willhaben-Motornetzwerk und seine B2B-Kunden dabei zu unterstützen, sowohl den Handel als auch die Vermarktung zu optimieren. Darüber hinaus möchten wir einen Beitrag dazu leisten, dass das Exportgeschäft der österreichischen HändlerInnen mittels unserer Full Service-Leistungen von A wie Anlage bis Z wie Zahlung weiter beflügelt wird.“ Dem fügt Marcus Kraushofer von willhaben abschließend hinzu: „Unsere Zusammenarbeit eröffnet Gebrauchtwagen-HändlerInnen grenzübergreifend neue Wege. Darüber hinaus arbeiten wir parallel an einer Lösung, die unseren Kunden auch beim Fokus auf innerösterreichischen Fahrzeug-Handel das Leben noch leichter machen soll.“

Über das willhaben-Motornetzwerk:

Das willhaben-Motornetzwerk bietet seinen Kunden eine breite und vielseitige Palette an maßgeschneiderten Produkten und Servicedienstleistungen zur optimalen Fahrzeugvermarktung. Es erreicht laut der jüngst veröffentlichten ÖWA Studie 2022-IV (mittlerer Monat) 25,8 Prozent der österreichischen InternetnutzerInnen – das sind monatlich im Schnitt mehr als 1,8 Millionen Menschen. Derzeit befinden sich mehr als 174.000 Fahrzeuge auf willhaben (Stand: April 2023). Das willhaben-Motornetzwerk umfasst neben willhaben, einer der größten Fahrzeugbörsen Österreichs, auch die Spezialistenplattform car4you sowie autoPro24 als Datendrehscheibe für den KFZ-Handel.

Über 2trde:

2trde ist eine Multichannel-Plattform für den digitalen Fahrzeughandel. Das Münchener Unternehmen bietet eine Plattform mit Zugriff auf 8 Auktionshäuser. Das steigert nicht nur die Erlöse, sondern auch die Reichweite. Optimiert wird nicht nur die eigentliche Vermarktung, sondern auch die Fahrzeugaufnahme, Zahlungsabwicklung und Abholung. 2trde wurde 2017 von CEO Johannes Stoffel und CTO Marcus Lankenau gegründet. Die Tech Company ist inzwischen neben Deutschland auch in den Niederlanden und Österreich aktiv.

Rückfragen & Kontakt:

Gerlinde Giesinger

PR Managerin / willhaben

Tel.: 0699/1003 1570

E-Mail: gerlinde.giesinger @ willhaben.at



Andreas Pucher

PUCHER communications

Tel.: 0699/1303 1518

E-Mail: presse @ willhaben.at

www.pcomm.at



Michael Landauer

Marketing / 2trde

E-Mail: marketing @ 2trde.com